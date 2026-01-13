Dos detenidos acusados de tráfico de drogas en zonas de ocio de Novelda (Alicante)

1042155.1.260.149.20260113145448 Imagen de espaldas de un detenido acusado de tráfico de drogas en Novelda (Alicante) - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado este martes de la detención, durante el pasado noviembre, de un hombre y una mujer en el marco de la intensificación del plan de actuación contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes en zonas de ocio del municipio de Novelda (Alicante).

Las actuaciones han sido desarrolladas por las Áreas de Prevención de la Delincuencia y Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de esta población y han permitido la incautación de diversas sustancias estupefacientes, tabaco de contrabando, armas blancas y otros efectos relacionados con la actividad delictiva, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La primera intervención tuvo lugar en la tarde del viernes 21 de noviembre, cuando agentes que realizaban labores de prevención de seguridad ciudadana en el casco urbano de Novelda observaron una furgoneta que circulaba de manera sospechosa.

Tras darle el alto, comprobaron que el vehículo era conducido únicamente por una mujer de 49 años, vecina del municipio, que carecía de permiso de conducción por pérdida total de puntos. Durante la inspección, localizaron en el bolsillo de la chaqueta de la conductora dos bolsas de plástico cerradas que contenían un total de 16,71 gramos de metanfetamina, conocida popularmente como 'speed'. Ante estos hechos, fue detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro contra la seguridad vial.

La segunda actuación se produjo en la tarde del domingo 23 de noviembre, tras una llamada que alertó al cuartel de la Guardia Civil de Novelda de una disputa en el interior de un pub. A la llegada de los agentes, los implicados habían abandonado el establecimiento a bordo de un turismo, si bien se obtuvo información relevante para su identificación.

Minutos después, tras diversas gestiones, los agentes localizaron el vehículo y procedieron a dar el alto a sus ocupantes. En la inspección realizada se localizó una bolsa de plástico con 9,46 gramos de cocaína y más de 200 euros en efectivo, por lo que el conductor fue arrestado acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Asimismo, durante el registro del turismo se intervinieron 54 cajetillas de tabaco sin el precinto oficial, por lo que se tramitó la correspondiente infracción por contrabando de este producto, y se localizó un cuchillo de 20 centímetros, una navaja prohibida por las dimensiones de su hoja y una bolsa que contenía siete relojes inteligentes.

ANTECEDENTES POR OTROS DELITOS

Ambos detenidos, que contaban con antecedentes por otros hechos delictivos, junto con los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia correspondiente, que decretó su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.