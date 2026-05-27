Dos detenidos en Benetússer por suministrar cocaína a otros traficantes de l'Horta Sud

Detenidos tras una transacción de estupefacientes en Benetússer - GC

VALÈNCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres tras una transacción de estupefacientes en Benetússer (Valencia). La operación, en la que se intervinieron ocho kilos de cocaína y más de 87.000 euros, comenzó al tener conocimiento que un vecino de la localidad podía ser suministrador de sustancias para otros traficantes de drogas de la comarca de l'Horta Sud.

Durante meses, los agentes llevaron a cabo una investigación en la que comprobaron que, a pesar de que el sospechoso no realizaba ninguna actividad profesional, sí tenía una intensa movilidad por toda la provincia. Además, resultaba llamativo su indumentaria de trabajo teniendo en cuenta su falta de actividad profesional, informa el instituto armado.

Fruto de esta investigación, los agentes pudieron anticipar el lugar en el que iba a llevarse a cabo, por parte de este hombre, una entrevista con narcotraficantes en Benetússer, por lo que se configuró un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones.

Una vez acudieron los dos vehículos al lugar, el de la persona investigada y otro tipo furgoneta, se procedió a la identificación de ambos conductores. De los vehículos fueron aprehendidos ocho placas de sustancia blanca, al parecer cocaína, de un kilo cada una y, por otro lado, 87.150 euros dispuestos en fajos de 10.000 euros cada uno.

Por ello se procedió a la detención de los dos hombres, de 44 y 50 años y nacionalidad española. Se les atribuye un delito de tráfico de drogas.

Posteriormente se practicó un registro domiciliario en Benetússer de la persona investigada, donde se hallaron nuevos indicios de la actividad ilícita. Allí se intervinieron tres dispositivos móviles, tres coches y una motocicleta, además de la droga y el dinero en metálico.

La investigación fue llevada a cabo por el equipo técnico de Policía Judicial de Alfafar. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Catarroja Plaza número 5.