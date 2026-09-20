Dos detenidos de una misma familia por un tiroteo entre ellos en Albal

Archivo - Coche de la Guardia Civil en imagen de archivo.
Archivo - Coche de la Guardia Civil en imagen de archivo. - ARCHIVO
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 20 septiembre 2026 14:29
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   VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas, miembros de una misma familia, por un tiroteo entre ellos ocurrido en la localidad valenciana de Albal, que ha dejado a uno de los implicados herido de carácter muy leve, según han confirmado fuentes del instituto armado.

   Los hechos ocurrieron a mediodía de este sábado en la localidad de Albal. Los dos detenidos están en dependencias de la Guardia Civil, a la espera de pasar a disposición judicial, mientras se investiga lo sucedido.

   Según ha avanzado Las Provincias, los dos detenidos habían discutido momentos antes en una comida. Uno de ellos supuestamente disparó al balcón de una vivienda de un edificio y el hombre que estaba en la casa respondió de la misma forma.

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