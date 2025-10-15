Dos hombres detenidos durante un control en Torrevieja con más de 800 gramos de hachís en su coche

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres ocupantes de un vehículo de 43 y 44 años acusados de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas durante un control en una avenida del municipio alicantino de Torrevieja. En el marco de esta actuación, se ha incautado de 80 piezas de hachís, con un peso total de 821 gramos, y de 500 euros en efectivo.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto, cuando los agentes dieron el alto a un coche cuyos ocupantes mostraron una actitud nerviosa ante la presencia policial, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

Durante la inspección, los guardias civiles observaron cómo el acompañante del asiento delantero intentaba ocultar bajo su pantalón una bolsa. Tras pedirle que mostrara su contenido, y pese a mostrarse inicialmente reacio, los agentes comprobaron que en su interior había 80 piezas de hachís prensadas en forma de bellotas. Además, en el registro se intervinieron 500 euros en billetes de 50.

Como resultado de la actuación, los agentes detuvieron a ambos ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y, además, intervinieron los efectos hallados.

Los arrestados, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia del partido judicial de Torrevieja, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.