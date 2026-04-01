Los ediles de la moción de censura de L'Alqueria d'Asnar (Alicante) denuncian en un juzgado las "decisiones" del alcalde

Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press

ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los concejales firmantes de la moción de censura contra el alcalde no adscrito de L'Alqueria d'Asnar, César Palmer, han asegurado que este martes presentaron una demanda ante un juzgado de Alicante, en la Sección de lo Contencioso-Administrativo y "por la vía especial de protección de derechos fundamentales", ante las "decisiones" del primer edil "que han impedido la tramitación" de esa iniciativa que pretende desbancarlo de la Alcaldía.

En un comunicado, Andreu Ripoll, Sofía Gozálbez y Rubén Colomina, del PSPV, y Saray González, edil no adscrita, han indicado este miércoles que esa acción judicial denuncia que diversos decretos de Alcaldía han causado "indefensión absoluta" a los miembros de la oposición, de la que ellos forman parte, y que "vulneran el derecho fundamental de participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución".

También han recordado que la moción de censura, "registrada en febrero, contaba con el apoyo de la mayoría absoluta del pleno", es decir, de cuatro ediles de un total de siete, y que "proponía como candidata a la Alcaldía a Saray González".

"No obstante, el alcalde declaró su improcedencia y archivó el procedimiento sin permitir su debate ni votación, alegando motivos que, según el recurso, se basan en interpretaciones contrarias a la legislación vigente e incluso en normas declaradas inconstitucionales", han resaltado los concejales firmantes.

"BLOQUEO"

En esa demanda, han hecho hincapié en que el alcalde no tiene competencias para "inadmitir" una moción de censura y que "su actuación supone un bloqueo del control democrático del gobierno local". También han alertado de "actuaciones que podrían evidenciar una estrategia para impedir el cambio de gobierno".

Entre ellas, han continuado, "la designación de un secretario-interventor accidental sin la cualificación legal exigida", "la contratación de asesoramiento jurídico externo con fondos públicos después de archivar la moción" y "la negativa a permitir la tramitación de una nueva moción de censura".

Por ello, han pedido al juzgado que adopte "medidas cautelares inmediatas", como "la suspensión de los decretos impugnados" y "la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para debatir y votar la moción de censura". "Subsidiariamente, se pide limitar las competencias delegadas en la Alcaldía para evitar decisiones que comprometan recursos públicos sin apoyo mayoritario", han apuntado.

También creen que la "situación actual" está causando una "parálisis institucional" en el municipio, "con problemas en la gestión económica, retrasos en pagos y falta de celebración de plenos ordinarios".

Además, han advertido de que, "a poco más de un año de las próximas elecciones municipales, el mantenimiento de esta situación podría causar un perjuicio irreparable a los intereses de los vecinos y al funcionamiento democrático del Ayuntamiento".

DIPUTACIÓN

En el pleno de abril de la Diputación de Alicante, celebrado este miércoles, PP y Vox han rechazado una moción presentada por el grupo socialista, también respaldada por Compromís, en la que se ha pedido "garantizar el respeto a la legalidad democrática en el Ayuntamiento de L'Alqueria d'Asnar".

Varios vecinos de esta localidad han asistido como espectadores al pleno provincial. Desde el PSPV han solicitado la intervención de la Diputación en la designación de un secretario en el consistorio para que pueda convocarse el pleno de la moción de censura.

Al respecto, la vicepresidenta primera, la 'popular' Ana Serna, ha sostenido que este asunto "no" es competencia de la Diputación, "sino de la Subdelegación del Gobierno", y ha apostillado: "En lo que está dentro de sus competencias, la institución provincial ha sido muy diligente".

"Hemos hecho todo lo que podíamos hacer, pero no podíamos extralimitarnos", ha apuntado la vicepresidenta, quien ha ofrecido "detalles del proceder" de la Diputación en esta cuestión "siempre desde su ámbito competencial", ha señalado la administración provincial en un comunicado.

Serna ha mostrado su "más absoluto respeto por la legalidad democrática", tras lo que ha remarcado: "Somos conscientes del malestar, pero es un tema judicializado y, por tanto, somos absolutamente respetuosos y esperamos que se resuelva cuanto antes".

La vicepresidenta ha acusado al grupo socialista de "utilizar" esta situación "para sacar rédito político". En este punto, también ha intervenido el presidente de la Diputación, Toni Pérez, del PP, quien también ha afeado al PSPV que, a su juicio, haga "política barata" y esté "enredando a la gente" cuando la institución provincial "no es competente en este asunto".

"La Diputación tiene su cometido y ha cumplido sobradamente. Son otras administraciones en este caso las que tienen que hacer cumplir la ley", ha afirmado Pérez, quien no ha mostrado "ningún inconveniente" en remitir a la Subdelegación de Gobierno el expediente con la intervención de la Diputación en esta cuestión, después de que lo hayan pedido desde la oposición.

Desde el PSPV explican que "se ha presentado un escrito ante la Subdelegación del Gobierno para que analice los hechos y actúe en defensa de la legalidad". Al hilo de esta cuestión, el presidente 'popular' ha instado a los socialistas a que incluso avisen directamente de la situación a la Delegación del Gobierno.

De otro lado, el diputado socialista Ismael Vidal ha advertido de la "anomalía democrática que requiere una respuesta urgente por parte de la Diputación". "Los vecinos y vecinas están dando una lección de responsabilidad democrática, exigiendo algo tan básico como que su ayuntamiento funcione con normalidad y dentro de la legalidad", ha aseverado.

ESCRITO VECINAL

Según ha indicado el grupo socialista en un comunicado, "con anterioridad al pleno, el Moviment Veïnal de L'Alqueria d'Asnar ha registrado en la Diputación un documento respaldado por 240 firmas" en el que reclaman "actuar de forma inmediata para garantizar el funcionamiento institucional del municipio".

En concreto, solicitan "proceder a la provisión urgente de una secretaria o un secretario municipal habilitado, restablecer el funcionamiento legal del Ayuntamiento y convocar un pleno extraordinario que permita llevar a cabo una moción de censura conforme a la normativa vigente".

Desde Compromís, su portavoz, Ximo Perles, ha mostrado su apoyo a la moción y ha recordado que el alcalde de L'Alqueria d'Asnar es "tránsfuga" de Compromís, de donde "fue expulsado". Palmer se quedó solo en el ejecutivo municipal tras la marcha, el pasado noviembre, de dos concejales del PP y de la no adscrita Saray González, quien se presentó a las últimas elecciones locales junto al actual primer edil bajo las siglas de la coalición valencianista.

Perles, después de que Serna haya detallado ese expediente, ha pedido al equipo de gobierno provincial que "si eso es así", traslade la documentación "directamente" a la Fiscalía, ante una circunstancia que, según ha valorado, "rebasa todos los límites".

Finalmente, la portavoz de Vox en la Diputación, Gema Alemán, ha rechazado la propuesta presentada por el PSPV al considerar que es una "intromisión partidista en la autonomía local" y que responde al "uso interesado" del PSPV de "resolver problemas internos de otros ayuntamientos donde no gobierna, reduciéndolo a una acusación de bloqueo intencionado".