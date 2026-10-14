Elche cierra septiembre rozando el 90% de ocupación hotelera

Archivo - Vista aérea de Elche - AYTO. DE ELCHE - Archivo

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Elche (Alicante) ha cerrado septiembre con una tasa de ocupación hotelera del 89,8 por ciento, un registro que supera en 0,5 puntos porcentuales el apuntado en el mismo mes de 2025. Se trata del mejor septiembre de la serie histórica, según las cifras definitivas de los hoteles asociados a la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (AETE).

Así lo ha detallado esta entidad en un comunicado, en el que ha apuntado que "los precios también marcaron récord", con una tarifa media de 91,43 euros por habitación, 2,95 euros por encima de la de septiembre del pasado año.

Y ha señalado que, "a pesar del incremento del precio medio, la rentabilidad de los negocios turísticos ilicitana sigue comprometida por el contexto inflacionario que implica mayores costes energéticos, salariales y en los suministros".

Según AETE, el turista que ha visitado Elche en septiembre ha sido mayoritariamente de negocios (50,8%) frente a los viajeros vacacionales, que se han situado en el 49,2%. Las mejores ocupaciones se han producido coincidiendo con los fines de semana.

El origen de los visitantes ha sido fundamentalmente nacional (56,6%), mientras que los turistas llegados del extranjero han supuesto un 43,4%. De estos últimos, destacan los que tienen origen en Reino Unido (26,1%), seguidos de los llegados de Francia (14,7%), Italia (11,6%), Alemania (8,0%), Países Bajos (7,2%), Bélgica (5,7%), Polonia (5,4%), Irlanda (4,5%) o Suecia (3%).

Desde AETE han resaltado igualmente que las perspectivas para octubre son "favorables", con una previsión de ocupación y precios que seguramente se situarán "en línea con lo alcanzado en el ejercicio anterior".