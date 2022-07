Escuelas infantiles denuncian una situación "agónica" por el retraso en los pagos de las ayudas y preparan protestas

VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Escuelas infantiles valencianas exigen a las administraciones medidas para que no ser ellas las que acaban pagando la gratuidad anunciada para esta etapa y actuar como "financieras" de la Conselleria de Educación o el Ayuntamiento. En caso de no solucionarse la situación "agónica"" que aseguran padecer a causa de los retrasos en los pagos de las ayudas, anuncian próximas movilizaciones.

'Escoletes' de gestión privada han elaborado un escrito, remitido a Europa Press, en el que manifiestan que, "actualmente, alrededor de unos 700 centros de la Comunitat Valenciana se encuentran en una verdadera encrucijada, ya que, por un lado, las administraciones y gobiernos se han comprometido con la boca bien grande para el curso 2022-23 a dar una escolarización gratuita en el tramo de 2-3 años y prometen que para el 2023-2024 se amplíe a todo el ciclo de 0-3 años".

"Esto, aparentemente es un beneficio social para las familias y para el sector de educación de este primer ciclo de infantil, puesto que se logra creando líneas de subvenciones como es el Bono Infantil, el cheque escolar y las ayudas de comedor a nombre de las familias, pero pagándolas directamente a los centros educativos. Todo parece genial y cristalino, pero fuera del papel la realidad es otra", critican responsables de estos centros, que aseguran que hasta hace unas pocas semanas tanto el Ayuntamiento como la Conselleria les debían subvenciones desde noviembre de 2021.

Según declaran, los listados de beneficiarios de las ayudas y la cantidad mensual asignada no se publican hasta finales de septiembre o en octubre, por lo que las familias no saben si serán capaces de pagar por la educación de sus hijos al empezar el curso y los centros no saben qué cantidad exacta descontar.

Esto hace que "muchas familias no lleven a sus hijos hasta que se publiquen los listados y se crea la primera brecha económica, tanto para las familias como para los centros que son privados, ya que las escuelas desde el 1 de septiembre tienen que tener todo preparado para recibir al alumnado".

En este sentido, precisan que los primeros listados definitivos de este curso han sido publicados el 4 de noviembre --en el caso del Bono Infantil--, "lo que significa que tanto padres como centros han estado en el limbo durante dos meses y eso no ha sido solamente este curso escolar, ya que esta situación se repite año tras año".

De acuerdo a la normativa y la línea de las subvenciones, las administraciones no tienen obligación de abonar las cuantías concedidas hasta el 31 de diciembre del año natural, y los

centros tampoco están obligados a descontar, pero afirman que se ven "moralmente obligados a descontar mes a mes dichas cuantías a las familias, con lo cual son ellos los que ejercen de financiera a la Generalitat con sus propios fondos privados del centro, que en muchos casos son llevados por mujeres autónomas o son negocios familiares".

"La situación es tan agónica que todos los años vemos cerrar escuelas de compañeros y compañeras que no han podido aguantar esta situación y tienen que cerrar por los impagos de la Generalitat Valenciana. Y, si tenemos en cuenta que todo ha aumentado de precio durante el ultimo curso escolar y el tope de lo que podemos cobrar por plaza lo mantiene congelado la administración desde hace más de 10 años --sobre todo en el tramo 2-3, con 280 euros mensuales-y, sumando además los retrasos en los pagos de las subvenciones de Bono Infantil, y Cheque Escolar del Ayuntamiento de València, la situación se convierte en insostenible".

También aluden a las aulas de 2-3 años que están abriendo en los colegios públicos "sin tomar en consideración si existe algún centro infantil cerca, dando como resultado la carrera para la destrucción de los centros de educación infantil privados y con ellos la pérdida de puestos de trabajo".

ACTUALIZAR COSTE PLAZA

Ante esta situación, reclaman que "el coste de la plaza escolar se actualice a una cantidad que sea compatible con la realidad económica actual"; que las subvenciones tanto autonómicas como municipales en el caso de València capital (Cheque escolar y Beca Comedor) se abonen a los centros a mes vencido como tiempo máximo, durante el curso escolar y no más tarde; y que los centros puedan solicitar a las familias una cuota por enseñanza y comedor si ese mes la administración no abona las subvenciones "garantizando así que el centro pueda permanecer en correcto funcionamiento".

Entre sus reivindicaciones también figura un cambio en los requisitos en la convocatoria del Bono Infantil en el tramo de 2-3 años y que se pueda cobrar la escolaridad completa a las familias hasta que la Conselleria abone a los centros, o, que las instituciones se comprometa a tener los listados listos para los comienzos de los cursos escolares y se comprometan también a realizar los pagos a mes vencido.

El colectivo aboga asimismo por poder cobrar una matrícula como reserva de plaza en el centro, "ya que si no hay un compromiso económico las escuelas pueden encontrarse la sorpresa al llegar septiembre de estar medio vacíos"; que se tenga en cuenta la oferta de plazas de los centros privados antes de crear nuevas infraestructuras; que no se cobre intereses de mora en hacienda si los centros se retrasan en los pagos de impuestos cuando existan subvenciones que no se han abonado a tiempo; y que exista una línea de crédito del Ayuntamiento "exclusiva para los centros para cuando estos estén en situación de precariedad a causa de impagos de subvenciones por parte del estado al 0% de interés".