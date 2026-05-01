España seguirá la "hoja de ruta de diálogo" con el modelo de financiación: "Es muy beneficioso para todas las CCAA"

El ministro de Hacienda, Arcadi España, en imagen de archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha asegurado este viernes que seguirá "la hoja de ruta de diálogo" con el modelo de financiación que presentó su predecesora, María Jesús Montero, del que ha dicho que es "muy beneficioso para todas las comunidades autónomas y, especialmente, para la Comunitat Valenciana".

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios previas a su participación en la manifestación por el Primero de Mayo convocada por los sindicatos mayoritarios CCOO PV y UGT PV, acto con el que se "estrena" en la Comunitat Valenciana desde su nombramiento como titular de Hacienda del Gobierno central.

España ha defendido que ese modelo contempla que la Comunitat Valenciana reciba 3.669 millones de euros adicionales para 2027, que son "el doble de lo que pidió el presidente de la Generalitat al presidente del Gobierno de España".

"Y por supuesto, con diálogo con todos los territorios, con todos los gobiernos autonómicos, para el objetivo de una mejor financiación, que es una mejor garantía de los servicios públicos", ha mantenido el ministro, quien considera que "decir que 'no' a este modelo es decir que 'no' al Estado del Bienestar".

Preguntado por si hay un calendario para las autonomías, España ha señalado que irán "agendándolo, como ya se comprometió la anterior vicepresidenta, y ese es el trabajo. Diálogo con números, con cifras y con una propuesta que es extremadamente beneficiosa para el sistema de bienestar de nuestro país".

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Cuestionado por una de las principales reivindicaciones de los sindicatos en esta jornada, que es el incremento de los salarios y el salario mínimo interprofesional ante la pérdida de poder adquisitivo, el ministro ha defendido que el SMI "ha crecido durante estos años, como no lo ha hecho nunca, y no solo eso, sino que también ha permitido que no tribute".

"Ahora una persona que cobra el salario mínimo interprofesional no tiene que tributar en IRPF", ha dicho, y ha abogado por "seguir trabajando con diálogo con los sindicatos y con los agentes sociales porque ese es el camino". A su juicio, "la mejora salarial, la mejora en derechos, la mejora de la productividad en nuestro país y que los salarios tienen que ver reflejado también las buenas cifras macroeconómicas solo se consigue con el trabajo y el esfuerzo de todos".

Y preguntado por si en el contexto de crisis cree que pueda verse pronto la subida, ha apuntado que el Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley "con 5.000 millones de euros que beneficia a muchísimas familias, a autónomos, a empresas, al sector de transporte que también está en un momento muy complicado".

"Vamos a ver cómo evoluciona el IPC", ha indicado, aunque ha considerado que "estamos mejor que otros países de Europa gracias a las políticas del Gobierno, entre otras cosas, el 60% de la electricidad de este país es de fuentes renovables, y eso nos hace que seamos más fuertes y estemos mejor preparados que otros ante las subidas de precios", y se ha comprometido a "monitorizar" la situación y a "tomar las medidas adicionales en función de cómo avance".