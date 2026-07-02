Exconcejales de izquierdas de Alicante se desvinculan de Les Naus y apuntan a Barcala como “máximo responsable político”

La jueza de las VPP vuelve a citar a través de la Policía a los tres funcionarios que no comparecieron el viernes- Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El exvicealcalde en el Ayuntamiento de Alicante Miguel Ángel Pavón y los exconcejales Natxo Bellido y Sofía Morales, de la etapa del tripartito PSPV-Compromís-Guanyar Alacant, se han desvinculado de las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, en Playa de San Juan, y han apuntado al actual alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), como “máximo responsable político” de la polémica, originada al trascender que varios de los pisos se concedieron a cargos públicos municipales o personas relacionadas con ellos.

Además, ambos han sostenido que este “escándalo” comenzó a raíz de que el gobierno municipal del PP reactivó el expediente y han criticado la falta de explicaciones de Barcala y que no sea el primero en comparecer en esta comisión, al tiempo que han apuntado a la “falta de control” por parte de la Generalitat a la hora de supervisar que los adjudicatarios de las viviendas públicas cumplían los requisitos para ser los beneficiarios.

Pavón (Guanyar), exvicealcalde y exconcejal de Urbanismo; Bellido (Compromís), exedil de Presidencia y Coordinación de Proyectos, y Morales (PSPV), exresponsable de Hacienda, han iniciado durante la mañana de este jueves las comparecencias de la comisión de investigación sobre las VPP en Les Corts, creada a raíz de la polémica de Les Naus que se investiga en un juzgado.

En esta jornada estaba citado a comparecer el exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri (PSPV) –finalmente lo hará en la sesión del próximo 23 de julio– y también ha intervenido el exconcejal de Hacienda Toni Gallego (PP) y el jefe del departamento técnico de obras del Ayuntamiento y asesor responsable del contrato de alienación, Antonio Faura.

Durante su intervención, Pavón ha afirmado que la “responsabilidad política” del caso está tanto en el ejecutivo local de Barcala como en la Generalitat, ya que ha subrayado que ni la reactivación del expediente ni las adjudicaciones de los pisos tuvieron que ver con el tripartito del que fue concejal.

A preguntas del PP sobre la venta del solar durante la etapa del tripartito, ha explicado que la concejalía de Hacienda buscaba entonces fondos para hacer frente a una indemnización “y piensa en esa parcela”. Fue entonces cuando ha indicado que le llegó una petición de la exconcejala Morales para que un técnico municipal de su área (Urbanismo) realizara una valoración –sin recibir “ningún tipo de directriz política”, ha recalcado–, tras lo que él la trasladó a Hacienda y Patrimonio.

Pavón ha asegurado desconocer por qué se paralizó ese expediente, pero sí ha subrayado que fue “por una comunicación verbal del alcalde” Echávarri en 2017, que “supone” que fue por un informe de la Intervención municipal. En cualquier caso, ha hecho hincapié en que “lo fundamental de este caso y lo realmente grave es a partir de la enajenación de la parcela”, que fue cuando se adjudicó y pasaron “cosas muy sospechosas” con Barcala como alcalde.

Y ha querido remarcar que su grupo (Guanyar) no estaba a favor de enajenar suelo público, con lo que “desde luego que nunca” habrían impulsado ese expediente de inicio. Es algo que ha achacado a las “cesiones” que hay que hacer en los gobiernos de coalición.

"NO SE LES PUEDE LLAMAR VIVIENDAS SOCIALES"

“Viendo en manos de quiénes han acabado los pisos, que una parte importante de la gente que vive ahí es de alto poder adquisitivo, no se les puede llamar viviendas sociales. No sabemos muy bien qué ha fallado, porque no deberían vivir ahí y no ha habido control a la hora de supervisar los requisitos”, ha señalado, y ha hecho notar que entre los adjudicatarios hay “un montón de gente del entorno del PP”.

El exvicealcalde ha echado la culpa a la Generalitat de esta falta de control, cuando tiene “una responsabilidad muy directa de velar por el proceso de adjudicación de las VPP”. “Y esto le ha estallado a Luis Barcala, que espero que pase por esta comisión porque es una de las personas fundamentales para arrojar luz: fue él quien aprobó ese proceso de enajenación en julio de 2018 y él y su equipo de gobierno alguna responsabilidad tendrán”, ha aseverado.

Tras subrayar que un gobierno de izquierdas en Alicante “no habría seguido adelante con este expediente con toda seguridad”, ha afirmado que ni él ni nadie de su entorno tiene un piso en Les Naus, con lo que no sabe qué hace “aquí” en esta comisión. “No lo veo lógico: es desviar la atención de los verdaderos responsables del escándalo, que es el equipo de gobierno del PP al lado de la Generalitat”, ha insistido.

En otro momento de su comparecencia, Pavón ha calificado de “materialmente imposible” el hecho de que la empresa constructora de Les Naus presentara su oferta una hora después de abrirse el plazo.

Por su parte, Bellido ha coincidido en señalar que el caso está relacionado con la reactivación del expediente en 2018 por parte del gobierno municipal del PP. Ha destacado que entonces se expulsó a la oposición de la mesa de contratación y que su grupo (Compromís) se opuso explícitamente a la venta del solar.

"EL GUION DE BARCALA"

El exconcejal ha subrayado que la “máxima responsabilidad política” recae sobre el actual alcalde, a quien ha exigido su dimisión y ha acusado de mentir cuando dijo tras estallar el caso que llegaría hasta las últimas consecuencias. “Está haciendo todo lo contrario”, ha señalado, y ha exigido que esta comisión “no siga el guion marcado que ha marcado Luis Barcala desde que se destapó este escándalo”.

También ha negado haber firmado algún documento relacionado con las adjudicaciones de Les Naus y ha lamentado que, “ante un bien sagrado como la vivienda”, se haya primado en este caso “los privilegios sobre los derechos”.

En cuanto a los antecedentes del solar, a preguntas de Vox, ha explicado que tuvieron constancia de un proyecto de vivienda social por parte del patronato de vivienda de Alicante, si bien ha recalcado que fue descartado por el ejecutivo local del PP previo al tripartito en 2010.

Morales, la tercera compareciente de esta primera sesión, ha admitido que fue el tripartito quien impulsó la enajenación del solar, según ella para afrontar la deuda “muy grande, de 140 millones”, en el consistorio, que ha achacado a la gestión previa del ejecutivo local del PP. Se pretendía, ha explicado, facilitar viviendas asequibles con “igualdad de oportunidades”.

También ha querido subrayar que la enajenación fue una opción consensuada en el seno del tripartito. “Yo no tomé una puñetera decisión sola”, ha llegado a decir.

Ahora bien, ha lamentado que el resultado final de Les Naus fuera destinar las viviendas a personas con alto poder adquisitivo, algo que ha relacionado con decisiones adoptadas por la corporación de Barcala.

"LEY DEL EMBUDO"

“Entre todos han estropeado un proyecto que era para la clase desfavorecida”, ha manifestado. Es algo que ha definido como la “ley del embudo, abierto para ellos y cerrado para los demás”, mediante cambios legales y administrativos.

A preguntas del PSPV, no ha querido hablar sobre las personas adjudicatarias porque el caso está judicializado y ha abogado por poner primero el foco en el responsable político y después en el responsable técnico.

Al finalizar su intervención, Morales ha querido poner en valor a “los buenos funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, menos cuatro que nos han salido ranas”, y ha asegurado que “nunca” ha tenido una mala relación con Barcala. De hecho, se ha mostrado segura de que, si se le convoca a esta comisión, a la que cree que debe acudir como “máximo responsable”, él diría: “cómo no voy a estar”.