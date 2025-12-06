La exposición estructural a la IA en España se sitúa entre el 18 y 22% del empleo según la provincia - UPV

VALÈNCIA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto VRAIN de la Universitat Politècnica de València (UPV) revela que entre el 18 y el 22 por ciento del empleo en España está expuesto a la inteligencia artificial (IA), según la provincia. La investigación, basada en datos del INE, indica que la IA tiene una capacidad real de transformar el trabajo en todo el país y que esta exposición es estructural, al mantenerse estable en los años analizados (2021 y 2022).

Los lugares con mayor incidencia de la IA en el empleo son Madrid y Barcelona, donde la exposición supera el 21,5%. En el extremo opuesto se sitúan Soria, Zamora, Teruel, Cuenca y Palencia, con valores entre el 17,5% y el 18,5%, recoge la UPV en un comunicado.

Las diferencias se explican por el peso de las actividades económicas, dado que las zonas urbanas y terciarizadas concentran más empleos susceptibles de ser transformados por la IA, mientras que las regiones con más agricultura, manufactura tradicional o construcción presentan un impacto menor.

El informe confirma que la exposición a la IA está vinculada a patrones productivos consolidados. Por ejemplo, el corredor centro-mediterráneo (Madrid, Barcelona, València, Alicante y Málaga), junto con Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, registra los niveles más altos debido al protagonismo del comercio, los servicios avanzados, la educación, la sanidad y el sector de la información. Por el contrario, comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón muestran una exposición por debajo de la media nacional.

El estudio subraya una brecha de género "clara": el empleo femenino está entre 1,3 y 3 puntos porcentuales más expuesto a la IA que el masculino y se llega a superar este margen en territorios muy terciarizados.

Además, las mujeres se concentran en sectores con mayor aplicabilidad de la IA (educación, sanidad, servicios administrativos, comercio o actividades sociales) y están infrarrepresentadas en empleos menos expuestos, como la construcción, el transporte o las industrias extractivas.

Las provincias donde la IA tiene mayor impacto en el empleo femenino son Madrid, Illes Balears, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Cantabria y Málaga, que alcanzan o superan el 21,5%. En el caso de los hombres, la exposición es menor. En provincias como Madrid, Las Palmas, Barcelona o Santa Cruz de Tenerife se sitúa en torno al 20-21%, mientras que en la España interior baja al 16,5-18%, debido al peso de la industria y la construcción.

El informe, elaborado por los investigadores Antoni Mestre, Xavier Naya, Manoli Albert y Vicente Pelechano del Instituto VRAIN de la UPV ha sido presentado a representantes sindicales del Consejo Económico y Social de España (CES), la vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Lola Navarro, en su condición de agente social de referencia en materia laboral, a los senadores en las Cortes Generales de España, Rocío Briones, y a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

El equipo de VRAIN destaca que esta radiografía del impacto de la IA permite anticipar desigualdades territoriales y de género, orientar programas de recualificación y apoyar políticas de transición justa.

Antoni Mestre ha destacado que en un momento en el que España "está desplegando estrategias nacionales de digitalización e inteligencia artificial, como la Estrategia Nacional de IA (ENIA) o el PERTE de la Nueva Economía de la Lengua o planes de digitalización, contar con este análisis es necesario para asegurar una transición justa".

"La IA tiene el potencial de aumentar la productividad, mejorar servicios públicos y generar oportunidades de empleo cualificado, pero también puede intensificar desigualdades, si no se anticipan sus efectos de manera integral", ha resaltado.