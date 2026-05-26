Extinguido el incendio declarado en una caseta abandonada de Benidorm

Controlado un incendio en una caseta abandonada de Benidorm que obliga a desalojar a algunas personas - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE 26 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en una caseta abandonada en la partida Armarello de Benidorm (Alicante) se ha dado por extinguido esta mañana, sobre las 7 horas, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana'.

El fuego obligó ayer a desalojar a algunas personas y a activar la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), aunque posteriormente se reclasificó a incendio de vegetación. No hubo personas afectadas.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos, el aviso del incendio se registró a las 14.54 horas de este lunes, con rápida propagación del fuego por la vegetación de matorral de esta zona de monte bajo.

El incendio, que afectó a una torre de alta tensión, se controló sobre las 20.42 horas. En las labores de extinción participaron tres medios aéreos y varios terrestres del Consorcio, junto a bomberos forestales de la Generalitat con dos unidades helitransportadas. Hasta la zona afectada también se movilizaron patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Benidorm.