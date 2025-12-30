Fallece una de las jóvenes rescatadas en el incendio de una vivienda en Crevillent

Fallece una joven en un incendio en una vivienda en Crevillent - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

ALICANTE, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una de las seis personas rescatadas el incendio registrado anoche en una vivienda en la localidad alicantina de Crevillent, una joven de 25 años, ha fallecido finalmente en el Hospital de Vinalopó después de ser reanimada hasta en dos ocasiones por el equipo médico.

Asimismo, otro joven de 33 años fue asistido por inhalación de humo y trasladado al Hospital de Elche con pronóstico reservado, según ha informado el CICU.

El aviso se recibió sobre las 20 horas de este lunes, por un incendio en una vivienda en una segunda altura de un edificio de tres plantas en la calle Al-Shafra.

Hasta el lugar se movilizaron una SVB y dos SAMU, cuyo equipo médico asistió a una mujer de 25 años con parada cardiorrespiratoria, a la que se le practicó RCP avanzada y otras técnicas de estabilización. El equipo consiguió recuperarla en dos ocasiones y llegó a ser trasladada al Hospital de Vinalopó, donde finalmente falleció.

El incendio provocó una gran cantidad de humo y llamas. En total, los bomberos rescataron a seis vecinos, cuatro de ellos por la fachada del edificio y otros dos por el interior del edificio, la joven que ha fallecido y el chico de 33 años que tuvo que ser asistido por inhalación de humo que fue trasladado al Hospital de Elche con pronóstico reservado.

Hasta el lugar se movilizaron dos unidades de mando jefatura, una bomba rural pesada, una bomba nodriza pesada, una bomba urbana ligera, una autoescalera y un furgón de transporte personal con un sargento, tres cabos y diez bomberos de los parques de Crevillent, Elche, Almoradí y Elda que dieron el incendio por extinguido sobre las 1.21 horas de la madrugada según ha informado el Consorcio.