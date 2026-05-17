Un fallecido y un herido en un accidente de tráfico en la A-3 a su paso por Caudete de las Fuentes

Imagen de la intervención de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de València en el accidente registrado en la A-3 a su paso por Caudete de las Fuentes (Valencia). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA

VALÈNCIA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido a primera hora de este domingo y otro ha resultado herido en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-3, a su paso por la localidad valenciana de Caudete de las Fuentes y a la altura del kilómetro 267 en dirección Valencia.

El fallecido es un varón de 53 años y el herido, un hombre de 46 años que ha sido trasladado a un centro hospitalario, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro se ha producido tras salirse de la vía el coche en el que viajaban estas dos personas, según ha señalado el Centro de Gestión de Tráfico, que ha detallado que en el accidente no ha habido más vehículos implicados.

El CICU ha apuntado que ha recibido aviso del accidente sobre las 5.52 horas de este domingo. Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y una del Servicio Vital Básico (SVB). Los efectivos sanitarios han atendido al herido de traumatismo costal y lo han trasladado al Hospital de Requena (Valencia).

Asimismo, han acudido hasta el lugar en el que se ha registrado el siniestro efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia desde el parque de Requena que han intervenido para excarcelar a uno de estos dos hombres del interior del vehículo, según han informado desde este organismo.