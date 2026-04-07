El Festival La Lluna cambia de fecha y apuesta por el Roig Arena "con un despliegue sin precedentes"

Jabo García Janini, presidente de ComunitAD, Paula Llobet, concejala de Turismo e Innovación del Ayuntamiento de València, y Marisa Pérez, gerente de ComunitAD. - COMUNITAD

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XIV edición del Festival La Lluna cambia de fecha y se celebrará el 12 de junio y estrena sede en el Roig Arena de València, donde realizará "un despliegue sin precedentes".

ComunitAD, la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunitat Valenciana, impulsa un año más este certamen de publicidad y comunicación creativa, que quiere convertir València "en la capital de las ideas".

El presidente de ComunitAD, Jabo García Janini, ha comentado --durante la presentación este martes del evento-- que "en esta edición se rompe con la tradición". "Durante muchos años los asociados nos pedían cambiar las fechas y, por primera vez, el festival se traslada al verano. Queremos aprovechar la energía y la luz de esta época para celebrar nuestra gran gala", ha explicado.

Hoy mismo, con la presentación en Las Naves, se ha dado el pistoletazo de salida para la presentación de candidaturas. El plazo, early birds, está abierto hasta el próximo 19 de abril. Y, el segundo plazo, del 20 de abril al 3 de mayo.

La creatividad de la XIV edición la ha realizado la agencia ganadora del año pasado, Rosebud, con el lema 'Con los pies en La Lluna'. "Pretendemos que La Lluna siga siendo el festival regional más importante de España. Como siempre, queremos agradecer la colaboración de los anunciantes, ya que sin ellos esto no sería posible. Cuando un anunciante confía en agencias de ComunitAD, está ayudando también a que todos los estudiantes de universidades y escuelas creativas tenga la oportunidad de desarrollar su talento en la Comunitat Valenciana", ha resaltado García Janini.

Por su parte, la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, ha señalado que desde el consistorio colaboran con empresas del sector, "ya que la manera de comunicar el mensaje es fundamental para que llegue a la población valenciana".

"Tenemos unas universidades muy posicionadas, que forman a grandes profesionales y tener iniciativas como ComunitAD ayuda a que se queden en la ciudad. Es un acierto hacerlo en el Roig Arena que combina la parte de innovación que da esa imagen de vanguardia que se quiere transmitir. Queremos posicionar a la ciudad como un hub de referencia en Europa y todas las industrias suman", ha aseverado la edil.

Este año, la gala de entrega de premios se celebrará en el Roig Arena con el fin de ofrecer "una experiencia inmersiva a la altura de las grandes producciones internacionales". "Esta XIV edición es un viaje: empezamos en el futuro con la potencia del Roig Arena y terminamos en nuestra esencia, frente al mar en Veles e Vents", ha apuntado Marisa Pérez, gerente de ComunitAD.

Una vez conocidos los ganadores, la celebración se trasladará a Marina Port Valencia para un evento posterior en el Veles e Vents, donde el networking y la esencia mediterránea pondrán el broche de oro a la noche.

La composición del jurado se rige por la máxima excelencia y un rigor técnico incuestionable. "Contamos con un jurado multidisciplinar compuesto por 11 profesionales, líderes en sus áreas", ha señalado Pérez. En esta edición, el panel de expertos ha sido configurado bajo la metodología y el asesoramiento de Scoopen, "garantizando una selección equilibrada y de alto nivel que representa a todos los actores del ecosistema publicitario".

El festival cuenta con el patrocinio de la Fundación Visit València y Distpublic y la colaboración de Bodegas Arráez, Mahou, Producciones Betania, Montaña y Agua y Sal Comunicación.