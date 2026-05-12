La Generalitat saca de nuevo a subasta el edificio que se asoció durante años al lugar de fundación del Valencia CF

La Dirección General de Patrimonio ha iniciado el procedimiento de subasta pública para la enajenación del edificio que durante años asociado al lugar de fundación del Valencia - GVA

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, ha iniciado el procedimiento de subasta pública para la enajenación del edificio que durante años asociado al lugar de fundación del Valencia CF, al considerarse que allí se encontraba el antiguo Bar Torino, donde se celebró en 1919 el acto fundacional del club.

Investigaciones posteriores, según señala la administración autonómica, situaron el bar en otro emplazamiento, aunque en la fachada del inmueble se mantiene una placa conmemorativa que recuerda esta vinculación simbólica.

Además de este inmueble, la institución saca a subasta una finca rústica ubicada en Vila-real (Castellón). Ambos edificios propiedad de la Generalitat se ofrecen por un importe total de 1.365.200,23 euros.

Esta actuación se enmarca en "la estrategia del Consell para mejorar la gestión eficiente del patrimonio público, mediante la enajenación de aquellos bienes que no resultan necesarios para el cumplimiento de los fines de la Administración autonómica", explica el Consell en un comunicado.

Según se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el primero de los inmuebles es un edificio ubicado en la calle Barcelonina número 4 de València, valorado en 1.358.489,07 euros. Este activo ya fue objeto de cuatro subastas sucesivas que quedaron desiertas, por lo que se inicia un nuevo procedimiento con el objetivo de facilitar su adjudicación mediante un sistema de subasta pública al alza.

Se trata de un inmueble "emblemático" que actualmente carece de uso público y forma parte de las actuaciones destinadas a optimizar la gestión del patrimonio autonómico. Está inscrito en el Registro de la Propiedad y en el Inventario de Bienes y Derechos de la Generalitat, y dispone de una superficie construida de 727 metros cuadrados según catastro y de 764 metros cuadrados según planos.

Asimismo, este edificio estuvo durante años asociado al lugar de fundación del Valencia CF, al considerarse que allí se encontraba el antiguo Bar Torino, donde se celebró en 1919 el acto fundacional del club. Investigaciones posteriores situaron el bar en otro emplazamiento, aunque en la fachada del inmueble se mantiene una placa conmemorativa que recuerda esta vinculación simbólica.

Por su parte, el segundo inmueble que se subasta corresponde a una finca rústica situada en la partida Pinella, polígono 41, parcela 259 de Vila-real, con un precio base de licitación de 6.711,16 euros. Este terreno ha sido declarado parcela inexplotable al no alcanzar la unidad mínima de cultivo, circunstancia que justifica su enajenación tras haber sido ofrecido sin éxito tanto a propietarios colindantes como a distintos departamentos de la Generalitat.

La apertura de este procedimiento de subasta reafirma el compromiso del Consell con una gestión responsable y eficiente del patrimonio público, ya que la puesta en el mercado de inmuebles sin uso público permite optimizar recursos y generar nuevas oportunidades de reactivación urbana.

Esta iniciativa responde a la prioridad de la Conselleria de modernizar la gestión de los activos autonómicos, aprovechando al máximo su potencial. De este modo, se considera que el patrimonio de la Generalitat debe ser una herramienta al servicio de la ciudadanía.

El procedimiento de subasta se realizará por lotes, mediante presentación de ofertas en sobre cerrado, con el fin de garantizar la transparencia, concurrencia y objetividad del proceso. Asimismo, contempla hasta cuatro subastas sucesivas, todas ellas con proposición económica en sobre cerrado.

TASACIÓN PERICIAL

El precio base de licitación será el fijado en la tasación pericial de cada inmueble, con la posibilidad de celebrar hasta tres subastas sucesivas en caso de quedar desierta la primera, reduciendo progresivamente el tipo de licitación.

La apertura de ofertas tendrá lugar el próximo 30 de junio en el salón de actos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública (calle Palau, 12, València).

El plazo para presentar ofertas concluye el 9 de junio, veinte días hábiles a contar desde la publicación del anuncio en el DOGV. Para participar en cualquiera de las subastas, será necesario constituir una fianza equivalente al 5 % del precio base de licitación.

Además, la presentación de ofertas para cualquiera de las cuatro subastas sucesivas convocadas se realizará preferente en el Registro General de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública.

Las personas interesadas en obtener documentación e información sobre este procedimiento de subasta podrán realizarlo telemáticamente a través de la página web de la Conselleria y posteriormente acceder al apartado 'Inmuebles para subastar'.

Con esta iniciativa, la Generalitat "refuerza su compromiso con una gestión responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos, favoreciendo la puesta en valor de activos patrimoniales y contribuyendo a la dinamización económica del territorio", explican desde la institución.