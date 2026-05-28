El Gobierno publica un nuevo listado de 1.407 agricultores afectados por la dana que recibirán más de 12 millones

Archivo - Restos de la DANA en un campo de arrozales - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura ha publicado un nuevo listado de un total de 1.407 agricultores cuyas explotaciones resultaron afectadas por la dana, que percibirán 12.077.866 millones de euros en ayudas para compensarles por la reparación de los daños, reguladas en Orden APA/383/2025, de 22 de abril.

A partir de este jueves, se abre un plazo de 15 días hábiles en el que el agricultor puede renunciar a la ayuda, en caso de que prefiera acogerse a la opción de la reparación de su explotación por la empresa pública Tragsa, en lugar de realizarla por sus propios medios, explica el departamento que dirige Luis Planas.

La renuncia podrá realizarse mediante certificado electrónico, a través de la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), o descargar el formulario correspondiente y presentarlo en un registro oficial, como por ejemplo el de su ayuntamiento.

Si los beneficiarios no renuncian a la ayuda, pasados los 15 días hábiles, se realizará el pago de las cantidades publicadas y las parcelas de su titularidad ya no serán reparadas por Tragsa.

Hasta ahora, el Ministerio de Agricultura ha abonado más de 93 millones de euros de esta línea de ayudas a un total de 7.925 agricultores.

INDEMNIZACIONES

Paralelamente, ha publicado un listado de siete agricultores beneficiarios de la ayuda a titulares de explotaciones o parcelas agrarias colindantes con cauces públicos que resultaron gravemente afectadas por la dana y que pasarán a ser suelo de dominio público hidráulico. A estos siete beneficiarios les corresponde una indemnización total de 40.120 euros.

Estas líneas de ayudas forman parte de las medidas impulsadas por el Gobierno para la recuperación de las zonas agrícolas afectadas por la dana y asegurar la continuidad de la actividad en las explotaciones. Hay disponible información sobre estas ayudas en la web infodana.