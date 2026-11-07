La Guardia Civil descubre un almacén clandestino con 400 kilos de material pirotécnico en Faura (Valencia) - GUARDIA CIVIL

VALENCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Faura (Valencia) a un hombre dedicado a la pirotecnia tras descubrir un almacén clandestino en el que guardaba alrededor de 400 kilos de material pirotécnico sin autorización y sin cumplir las medidas de seguridad exigidas por la normativa.

Según ha informado el instituto armado, el detenido está acusado de dos delitos, uno relacionado con el depósito de explosivos y otro contra la seguridad colectiva. Además, le constaban antecedentes por un delito similar cometido anteriormente en Castellón.

La investigación comenzó después de que los agentes sospecharan que un operario del sector de la pirotecnia podría estar almacenando material explosivo de forma clandestina y que parte de este podría haber sido adquirido irregularmente.

A partir de estas sospechas, los investigadores iniciaron diferentes actuaciones y seguimientos que permitieron localizar un almacén situado en una planta baja en pleno núcleo urbano de Faura.

Durante la inspección del inmueble, los agentes comprobaron que el detenido almacenaba diferentes artículos pirotécnicos, pólvora, perclorato y otras sustancias explosivas reglamentadas, sin contar con la autorización correspondiente ni disponer de las medidas de seguridad necesarias.

Los investigadores sospechan que el material podría proceder de desvíos de espectáculos pirotécnicos para los que el detenido era contratado por otras empresas.

La Guardia Civil ha advertido del riesgo que supone almacenar este tipo de sustancias sin las condiciones de seguridad establecidas, especialmente cuando se encuentran en zonas habitadas.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de distintas unidades de la Comandancia de Valencia. Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sagunto, plaza número 3.