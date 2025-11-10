Un guardia civil fuera de servicio detiene a un hombre acusado de intento de robo en Santa Pola (Alicante)

Un guardia civil fuera de servicio detiene a un hombre acusado de intento de robo en Santa Pola - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de intentar robar a otro en el casco urbano del municipio alicantino de Santa Pola, a plena luz del día, mediante el conocido como método del cogotero. Un agente fuera de servicio, tras percatarse de la situación, ha intervenido para impedir que el varón consumara el delito.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre, cuando el guardia civil observó una situación entre dos varones que le resultó sospechosa. Tras pensar que podía tratarse de un intento de estafa o de robo, decidió acercarse para comprobar lo que sucedía, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

Mientras se aproximaba hasta ellos, el agente se percató de otras dos personas, que también se encontraban en el escenario y que presuntamente parecían estar compinchadas con el posible autor, y que trataron de disuadir al agente mientras se acercaba hasta la víctima para prestarle auxilio.

Al identificarse como guardia civil, los tres hombres trataron de huir del lugar. El agente fuera de servicio logró que el presunto autor material permaneciera allí y procedió a su detención, por lo que se impidió que consumara el delito.

Al mismo tiempo, solicitó apoyo a las patrullas en servicio para tratar de localizar a los otros dos individuos, que huyeron del lugar en cuanto se percataron de que la persona que intervenía era un agente de la autoridad.

TRATABAN DE DISTRAER LA ATENCIÓN DE LA VÍCTIMA

La víctima, visiblemente afectada, manifestó a los agentes que, cuando circulaba con su bicicleta por el casco urbano, tres individuos se le habían acercado tratando de confundirlo y ofreciéndole ayuda para reparar un supuesto pinchazo en la rueda de su bicicleta y, mientras trataban de distraer su atención, observaban minuciosamente las pertenencias que portaba, entre las que había un reloj de pulsera de alto valor.

Por todo ello, ha sido detenido un hombre de 29 años a quien se le atribuye un delito de hurto en grado de tentativa y, además, tiene antecedentes por hechos similares. La Guardia Civil ha abierto una investigación para localizar a los otros dos hombres con los que fue sorprendido.

Este tipo de hurto, conocido como el método del cogotero, consiste en distraer a la víctima, atrayendo su atención con preguntas u ofreciéndole una ayuda que no han solicitado y, aprovechando ese momento de confusión, robarle sin que le dé tiempo a reaccionar, según ha explicado la Benemérita.

Además, ha apuntado que los ladrones suelen elegir a víctimas vulnerables, bien por su edad o por cualquier otra condición como, por ejemplo, que vayan solos, sean extranjeros que no hablan el idioma o sean turistas que están en una ciudad que no conocen y a las que sus circunstancias les pueden impedir solicitar ayuda rápidamente.