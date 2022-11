Illueca negociará las posibles alianzas electorales de Podem "con discreción" y aspira a superar al PSPV

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Generalitat y candidato de Podem a las elecciones autonómicas, Héctor Illueca, ha garantizado este viernes que su partido trabajará las posibles confluencias electorales "con discreción", con el objetivo de que el bloque de izquierdas alternativo al PSPV "tenga mayoría y más posibilidades de aplicar políticas valientes, que van a hacer mucha falta".

A unas horas de que se ratifique su candidatura, la única presentada, Illueca ha declarado que no quiere hacer de las posibles alianzas con Compromís o Esquerra Unida "un debate público, porque no sería bueno". "No me van a encontrar en eso, trabajaremos con discreción, como siempre", ha recalcado antes de presentar el presupuesto de la Conselleria de Vivienda en Les Corts.

Dicho esto, ha explicado que Podem sigue "definiendo" su proyecto político para la Comunitat Valenciana, con la voluntad de repetir un nuevo gobierno progresista que tenga "una correlación de fuerzas distinta, donde el bloque alternativo al PSOE tenga mayoría".

"Creo sinceramente, y lo digo con todo el respeto para mis socios (PSPV y Compromís) que en estos momentos tan difíciles, Podemos es la única fuerza política que puede movilizar a los sectores populares y canalizar el descontento que está produciendo la crisis, donde el sufrimiento y dolor social están volviendo a emerger en la sociedad valenciana y española", ha aseverado.

Además, aunque Illueca ha descartado valorar su proclamación como candidato porque depende del partido, se ha mostrado satisfecho del proceso porque han "discutido de política y proyecto": "Las primarias han demostrado que Podem tiene coraje y muchas ideas y propuestas de cara al futuro".