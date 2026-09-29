Instituciones valencianas claman contra el "crimen brutal" de Meriane en Benidorm y el de Vanessa en Sevilla

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, preside el minuto de silencio por el asesinato de dos mujeres en Sevilla y Benidorm - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Instituciones valencianas han expresado este martes su repulsa y condena ante el "crimen brutal" de Meriane ocurrido el pasado domingo en Benidorm (Alicante), y por el que está detenido su pareja, y el de Vanessa, otra víctima de la violencia machista asesinada en Sevilla. La Generalitat valenciana, frente a la sede de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia; Delegación y Subdelegaciones del Gobierno; Les Corts; universidades; municipios y otras entidades han guardado a las puertas de sus sedes minutos de silencio en recuerdo de las víctimas.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha presidido el minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia machista en la sede de la Delegación del Gobierno en Valencia.

"Expresamos nuestro pésame y apoyo a las víctimas y a sus entornos y reafirmamos el compromiso firme e inequívoco con la prevención, la protección y el acompañamiento. Solo con responsabilidad colectiva, tolerancia cero y recursos efectivos podremos avanzar hacia una sociedad libre de violencias", ha explicado Bernabé.

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España se eleva a 40 en 2026 y el número de menores asesinados por violencia de género a tres en este año.

"La violencia machista no es un hecho aislado e inevitable. Es un problema fundamental que vulnera derechos fundamentales y golpea a nuestra sociedad con cada nuevo caso", ha lamentado la delegada del Gobierno, quien ha dicho que estas son "unas cifras terribles que nos interpelan como sociedad, que no pueden hacernos mirar hacia otro lado y, sobre todo, que nos obligan a todas las administraciones públicas y a los partidos democráticos de este país, a reaccionar contra la violencia de género, que mata a las mujeres por el hecho simplemente de ser mujer".

Desde que se empezaran a recopilar datos acerca de la violencia de género, son 1.381 las mujeres asesinadas desde 2.003, y el número de menores de edad huérfanos por violencia de género asciende a 27 en 2026 y a 537 desde 2013.

La delegada ha hecho un "llamamiento" a "aquellos que piensan que no hablar de violencia de género para contentar a los socios de Gobierno puede resultarle rentable en el corto plazo para aprobar presupuestos o la ley de acompañamiento que les interese". "No son conscientes del daño irreparable que hacen a esta sociedad y a este país", ha reprochado.

También ha destacado que la violencia de género requiere una "confrontación total con la propia sociedad" y, por supuesto, con quienes tenemos la "responsabilidad de gobernar". "No caben discursos velados, ni negociaciones donde la violencia de género sea una moneda de cambio para contentar a socios de gobierno mal avenidos", ha concluido Bernabé.

En Benidorm (Alicante), lugar del último crimen en la Comunitat Valenciana, se han guardado cinco minutos de silencio por Meriane, de 33 años. El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha trasladado el "rechazo enérgico" de la localidad "a todas las violencias, pero especialmente a la que se ejerce contra las mujeres", que ha calificado como una "lacra contra la que Benidorm siempre guarda silencio en señal de condena".

"Estamos ante un crimen brutal, un asesinato con ese componente de la violencia machista que lo hace aún más doloroso, y hay que mostrar la repulsa, la condena enérgica, y también cambiar las cosas. La sociedad tiene que reaccionar", ha señalado el primer edil.

Asimismo, el Ayuntamiento de Alicante se ha sumado a la convocatoria de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y ha guardado un minuto de silencio a las puertas del edificio consistorial en señal de "repulsa" por el asesinato machista de una mujer el pasado domingo en Benidorm y en memoria de la víctima.

La concentración la ha presidido el alcalde de la provincia, Luis Barcala, en homenaje a la víctima de violencia de género de Benidorm. "Una vez más, la ciudad de Alicante guarda silencio por este horrible crimen de Benidorm y alza la voz contra la intolerable lacra de la violencia machista, que trunca vidas, destroza familias y nos afecta a toda la sociedad", ha destacado la portavoz del Gobierno municipal, Cristina Cutanda.

El Ayuntamiento de València también ha secundado el minuto de silencio al inicio del pleno que ha celebrado este martes, el ordinario de septiembre. Al arrancar la sesión, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha comentado que esta corporación local iba a llevar a cabo ese minuto de silencio al iniciarse el pleno para no tener que interrumpirlo después a las 12.00 horas y bajar a la plaza porque era "más complicado" hacerlo así.