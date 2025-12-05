Intervenidas 1.000 cajetillas de tabaco de contrabando en el aeropuerto de Valencia

Intervención en la operación - AGENCIA TRIBUTARIA

VALÈNCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios del Servicio de Viajeros de la Agencia Tributaria y agentes del Resguardo fiscal de la Guardia Civil, ambos bajo la dependencia del Administrador de la Aduana del aeropuerto de Manises (Valencia), han intervenido 1.000 cajetillas de tabaco en una maleta que transportaba un pasajero de un vuelo procedente de Estambul.

En el control de la llegada de vuelos con conexiones internacionales, los agentes del Resguardo Fiscal de la Guardia Civil identificaron a un pasajero, de nacionalidad rumana, que procedía de Estambul (Turquía) y portaba una maleta de gran tamaño.

Al ser preguntado si tenía algo que declarar en su equipaje, manifestó que no. Acto seguido, y de acuerdo con el procedimiento aduanero habitual, su equipaje fue visionado por el escáner de 'rayos X', que mostró una gran cantidad de paquetes compactos de materia orgánica ocupando la totalidad de la maleta.

Abierta en su presencia, se observaron multitud de cartones de tabaco perfectamente apilados para ocupar todo el espacio del equipaje. En total se encontraron 100 cartones --1.000 cajetillas-- de tabaco de contrabando que carecían de las correspondientes precintas. Por lo expuesto, al pasajero se le formuló un acta de contrabando de tabaco, cuya tramitación corresponde a la Agencia Tributaria.

La actuación ha sido llevada a cabo por Funcionarios del Servicio de Viajeros de la Agencia Tributaria y agentes del Resguardo fiscal de la Guardia Civil bajo la dependencia del Administrador de Aduanas e Impuestos Especiales del aeropuerto.