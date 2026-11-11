Intervenidos 2.600 kilos de cocaína en el Puerto de València

Droga intervenida en la operación - OPC

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Funcionarios de la Vigilancia Aduanera han intervenido 2.600 kilos de cocaína que se encontraban ocultos entre la mercancía transportada en dos contenedores marítimos procedentes de Ghana, cuyo destino era el Puerto de València, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La operación ha finalizado con la detención de dos personas en el municipio de Viator (Almería): el importador de la mercancía y la persona encargada de su descarga.

En el marco de las labores de control del comercio internacional, la Unidad ENS (Entry Summary) de la Subdirección General de Operaciones de Vigilancia Aduanera seleccionó dos contenedores marítimos para su inspección al considerar que presentaban un elevado perfil de riesgo.

Los contenedores habían sido cargados el 2 de agosto de 2026 en el Puerto de Tema (Ghana) y llegaron al Puerto de València el 22 de agosto de 2026 a bordo de un buque portacontenedores.

Durante la revisión de la mercancía, los investigadores detectaron la existencia de dobles fondos en las cajas de madera donde se transportaba la carga declarada (cocos). Bajo esos dobles fondos, los investigadores localizaron, para cada caja, toda una capa de paquetes de los habitualmente utilizados para el transporte de cocaína.

Al abrir estos paquetes, descubrieron una sustancia en polvo de color blanco cuyas características eran compatibles con el clorhidrato de cocaína. Las pruebas de detección realizadas mediante 'narcotest' confirmaron que se trataba de cocaína.

Una vez aprehendida la droga y cumplimentados los trámites aduaneros correspondientes, los contenedores abandonaron el Puerto de València para iniciar un operativo de seguimiento hasta su destino final.

Durante este dispositivo, la totalidad de la mercancía fue trasvasada a dos camiones frigoríficos que continuaron su recorrido hasta una nave situada en el polígono industrial de La Juaida, en Almería.

Una vez allí, los agentes realizaron labores de vigilancia sobre la descarga de toda la mercancía, que culminaron con la detención de las dos personas presuntamente implicadas en la importación y descarga de los camiones.

En el operativo han participado las Unidades Operativas de Valencia y Almería del Servicio de Vigilancia Aduanera, así como las Unidades de Delincuencia Organizada y la UDAIFF de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia.