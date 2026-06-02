Intervienen con éxito de las garras a Lubango, el león de Angola de Bioparc Valencia

Intervención a Lubango - BIOPARC

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lubango, el león de Bioparc València, ha sido intervenido con éxito de las garras y ya ha superado el proceso postoperatorio, según ha informado el parque de animales en un comunicado. El macho de león de Angola (Panthera leo bleyenberghi), de diez años, ya disfruta junto a las hembras Shanga y Tata del recinto que recrea los Kopjes de la sabana africana.

Los entrenamientos veterinarios mediante contacto protegido son la "clave" para asistir en las intervenciones quirúrgicas a los animales salvajes y, especialmente, a los más fieros. Según explica Bioparc, este caso es "paradigmático" pues, a través de refuerzo positivo y la instrucción habitual, "colabora y permite que se efectúen revisiones, incluso extraer muestras de sangre o administrar medicación utilizando jeringuillas".

Esta respuesta voluntaria es "más segura" y evita "momentos de estrés" en el animal, al tiempo que reduce los tiempos de inducción y recuperación. Con esta técnica se ha sedado a Lubango y, una vez confirmado que había alcanzado el plano anestésico adecuado y siguiendo rigurosamente todas las directrices de seguridad establecidas en Bioparc para esta especie considerada "de máximo riesgo", el equipo veterinario y de cuidado animal ha accedido al habitáculo para proceder con la cirugía.

La lesión localizada en la pata estaba producida por el sobrecrecimiento de una de sus garras. Además de recortar la uña afectada para corregir la dolencia, se ha limpiado y tratado en profundidad la herida para favorecer una óptima cicatrización.

Según Bioparc, la actuación "refleja la importancia de los protocolos de supervisión continua y medicina preventiva para velar por el máximo bienestar y confort de más de 6.000 animales de cerca de 150 especies que alberga" el recinto.

Los controles permiten identificar de forma temprana cualquier alteración en el estado de salud de los animales e intervenir antes de que pueda convertirse en un problema de mayor gravedad. Aunque los leones disponen de elementos para el desgaste natural de las garras, en situaciones "excepcionales" pueden aparecer estos inconvenientes y ya se llevó a cabo una acción similar.

El león de Angola está catalogado como vulnerable por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido al imparable descenso de sus poblaciones.