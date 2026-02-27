Investigan a 10 personas en la Comunitat por suplantar la identidad en el exámen teórico del permiso de conducir

Agente de la Guardia Civil - OPC

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos de Investigación y Análisis -G.I.A.T.- de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana, en colaboración con las Jefaturas Provinciales de Tráfico de las tres provincias, han investigado en el último cuatrimestre de 2025 a diez personas como presuntas autoras de delitos de falsedad documental por suplantación de identidad en la realización de la prueba teórica para la obtención del permiso de conducción.

Además, se han investigado a otras 17 personas como presuntas autoras de un delito contra la seguridad vial, por conducir careciendo de permiso --pérdida de vigencia-- tras haber perdido la totalidad de puntos cuando se dirigían conduciendo su vehículo a realizar el examen de recuperación del permiso, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

En cuanto al uso de dispositivos electrónicos ocultos para copiar en el examen teórico para la obtención del permiso, en la provincia de Valencia se detectaron a diez personas, en la de Alicante a dos y en la de Castellón a otras seis.

Por otro lado, en las pruebas de capacitación para el transporte terrestre CAP en las que se colabora con la Direcció General de Transports i Logística de la Generalitat Valenciana, fueron detectados dos aspirantes en Valencia y dos en Castellón haciendo uso de dispositivos electrónicos para copiar.

Los delitos de falsedad documental llevan aparejadas penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. Por conducir careciendo de permiso, las penas son de prisión de tres a seis meses o multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

En cuanto al uso de dispositivos electrónicos de copia en la realización de las pruebas para la obtención del permiso de conducir, se trata de una infracción muy grave al artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial, con una multa de 500 euros y la imposibilidad de presentarse a nuevo a examen en un plazo de seis meses.