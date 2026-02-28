Investigan a un conductor por circular a 223 km/h en un tramo de 120 a la altura de Venta del Moro

   VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Guardia Civil, el día 22 de enero de 2026, en un servicio de vigilancia y verificación de la velocidad, establecido por un equipo del Destacamento de Requena, en la A-3, a la altura del término municipal de Venta del Moro (Valencia), detectaron a un turismo de alta gama circulando a 223 kilómetros por hora, siendo la velocidad máxima permitida para este tipo de vía de 120 km/h.

   Los guardias civiles interceptaron al vehículo en ese momento, tras lo cual un Equipo de Investigación Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia procedió a investigar a su conductor, un varón de 61 años, como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor superando la velocidad máxima permitida en 80 km/h.

   El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de conducción a una velocidad superior en 80 por hora en vía interurbana, recogido en el artículo 379.1, consistentes en prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, ha precisado el Instituto Armado en un comunicado.

   Las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena (Valencia).

