Investigan como posible asesinato machista la muerte de una mujer en Almoradí y detienen a su pareja

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este martes por la mañana a un hombre en relación con la muerte de su pareja, una mujer de 56 años, que vivían en el municipio de Almoradí (Alicante). Los hechos se investigan como un posible asesinato machista.

Así lo ha indicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha precisado, respecto al presunto autor de los hechos, que "fue activado en el Sistema VioGén por una denuncia y él fue detenido en el año 2008" y "fue desactivado en el año 2009 por falta de medidas judiciales". "No tenemos conocimiento de que desde el año 2009 se haya activado en el Sistema VioGén en ninguna circunstancia", ha apuntado.

Bernabé ha indicado que, de confirmarse este caso, esta sería la sexta mujer asesinada por violencia machista en la Comunitat Valenciana en lo que va de año.