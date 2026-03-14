Ivace+i impulsa un dispositivo de visión 3D que mejora la detección de defectos en procesos industriales

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VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio financia, a través de Ivace+i Innovación, el desarrollo de un sistema de visión artificial, con motor de inteligencia artificial (IA) para optimizar la identificación de anomalías en el diseño y fabricación de productos.

La iniciativa consiste en la creación de un cabezal multicámara avanzado para el análisis, medición y detección de defectos en entornos industriales. El objetivo principal de este dispositivo es el desarrollo de un sistema que mejore el tiempo de respuesta y la calidad en la detección de imperfecciones, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La solución integra un hardware multicámara avanzado, basado en el diseño y fabricación de cámaras de imagen y profundidad 3D, que se adaptan a las necesidades industriales e incorporan funcionalidades como iluminación adicional para resaltar anomalías en las imágenes y en las reconstrucciones 3D.

En el proyecto, denominado 'TMV&IA', participan tres pymes valencianas: Nutai, Omnielectric y Photonicsens, esta última como coordinadora. La iniciativa cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea a través del programa Feder Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

MAYOR RENDIMIENTO Y PRECISIÓN

Esta propuesta, que se desarrolla en la Comunitat Valenciana, es capaz de competir con soluciones de líderes globales del sector como Zeiss, Leica, Cognex y Keyence gracias a su mayor rendimiento y precisión. El sistema busca ser "más rápido, robusto y preciso" al reducir la dependencia de la iluminación y mejorar la detección de fallos en superficies complejas, apuntan desde la Generalitat.

La iniciativa se caracteriza por su bajo coste, ya que se persigue un producto mucho más asequible para pymes, con un precio estimado por dispositivo de 14 dólares frente a los 20-26 dólares de las alternativas actuales. Además, 'TMV&IA' desarrolla un hardware innovador y eficiente que requiere de menos componentes y de una mayor fiabilidad.

En este sentido, los equipos procesan las imágenes en la propia cámara a partir de una resolución 3D de 1,4 megapíxeles, un valor mucho más elevado que los que ofrece de forma habitual la competencia.

EN EL ECUADOR DE SU DESARROLLO

El proyecto, que ya ha superado el ecuador, avanza hacia una fase clave de su desarrollo. Actualmente, se trabaja en el diseño mecánico y eléctrico, así como en la selección de componentes del prototipo, una iniciativa que lidera Nutai.

En la tercera fase, Nutai llevará a cabo el diseño final y la validación de los sistemas de adquisición, mientras que en la cuarta etapa desarrollará el software y los modelos de IA, incluyendo pruebas comparativas, creación de datos y desarrollo de algoritmos para detectar y unir imágenes en 3D.

Paralelamente, Omnielectric trabaja tanto en la digitalización del sistema como en la infraestructura IT/OT, que integra los sistemas de información digital con las tecnologías que controlan procesos y equipos físicos, lo que permite la gestión, supervisión y análisis de datos en tiempo real. Por su parte, Photonicsens, líder del proyecto, diseña y fabrica los prototipos de cámaras 3D.

El consorcio de empresas cuenta con la colaboración externa del grupo de investigación IDAL (Intelligent Data Analysis Laboratory) de la Universitat de València, que participa en el desarrollo de sistemas de autoentrenamiento que le otorgan mayor autonomía a los algoritmos. Además, un centro de investigación externo apoya a Photonicsens en el diseño de un algoritmo avanzado que conecte las imágenes en 3D.

La iniciativa se alinea con las conclusiones del Comité Estratégico de Innovación Especializado en Tecnologías Habilitadoras, que aboga por "el desarrollo e implementación de sistemas basados en IA, especialmente para las pymes y usuarios finales". Asimismo, se encuadra en los ejes principales de la Estrategia Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.