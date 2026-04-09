El IVC inicia la programación del trimestre con el espectáculo familiar 'aLUZina' en Castelló y Peñíscola - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 9 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) comienza la programación de artes escénicas del trimestre de primavera con el espectáculo familiar 'aLUZina'. La obra, que combina la magia y el teatro de objetos, podrá verse el este sábado en el Palau de Congressos de Peníscola, y el domingo en el Teatre Principal de Castelló,

El mago y artista valenciano Nacho Diago utiliza técnicas de iluminación para crear numerosas imágenes mediante el movimiento de sus manos, generando sombras que destacan por su creatividad y precisión.

En 'aLUZina', el espectador podrá vivir un viaje a través de la luz y de su inseparable sombra para reflexionar sobre el asombro en nuestras vidas y cómo la magia se erige en el arte encargado de estimularlo y mantenerlo vivo.

Además de las dos funciones previstas para el público general, el Institut Valencià de Cultura ha organizado una sesión especial destinada a centros escolares, que se llevará a cabo el lunes 13 de abril, a las 11.00 horas, en el Teatre Principal de Castelló.

El espectáculo está dirigido a público infantil a partir de 5 años de edad. Las entradas, que tienen un precio de 4 euros, pueden adquirirse en taquilla y en la web oficial del IVC.