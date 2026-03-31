Un jefe de bomberos a Pradas antes de declarar: "Para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron"

Archivo - La exconsellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Prada en una imagen de archivo en el Congreso de los Diputados. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la unidad de Alzira de los bomberos forestales envió, antes de declarar como testigo ante la jueza que instruye la causa de la dana, un mensaje a la exconsellera de Interior Salomé Pradas en el que le decía que estuviera "tranquila". "Para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron, porque al final tanto tú como nosotros, nosotros teníamos nuestros jefes por encima, que entre ellos una de nuestros jefes eras tú y tú tienes a tus jefes por encima que, al final, si te van cortando las alas, pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el consorcio".

Este profesional, que este lunes compareció ante la magistrada de Catarroja, ha accedido a que se incorporen al procedimiento el contenido de una serie de mensajes a través de Whatsapp remitidos a la exconsellera, que se encuentra investigada en la causa, el 9 de febrero de 2026 desde las 16.48 horas hasta el día 28 de marzo de 2026 a las 14.45.

En un acta de cotejo --fechada el 30 de marzo y consultada por Europa Press--, se reproduce, en primer lugar, un mensaje de audio en el que comenta que él tiene un informe que entregó "tanto a la empresa como al Consorcio (de Bomberos), como a Raúl Quílez (exgerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias)". "Y ese informe... de ahí no me voy a salir, yo sé lo que hablamos tu y yo cuando fuimos, (...) sé la información que vi, creo que nosotros hasta última hora estuvimos trabajando codo con codo con el consorcio, y aún hicimos creo que mas de lo que nos pertenecía pero al final estamos trabajando en emergencias y cuando pasan estas catástrofes, pues creo que ahí se ve la gente profesional, que tira para adelante sin mirar atrás".

Y añade: "Entonces, nada decirte que no te preocupes, que yo sé lo que hablaste en el coche y no voy a decir nada que no sea... si me preguntan por ti o cualquier cosa, si escuché alguna información, sigo manteniendo que tú movilizaste todo lo habido y por haber, desde mi coche, prácticamente, no sé con quien estabas hablando, eso sí, pero que movilizaste a todo el mundo, sí. Y que la UME, cuando tu montaste en mi coche, ya estaba movilizada, son palabras textuales tuyas con alguien que estabas hablando".

"Pero vamos, --continúa-- que ya te dije en su día que si algún día tuviese que ir a declarar, no tendría ningún problema porque al final se trata de que todo el mundo, se sepa la verdad, que cada uno tenga la responsabilidad que tenga y santas pascuas".

En un segundo mensaje de audio, el bombero afirma: "Nada, Salomé, estate tranquila, porque al final sigo diciendo, que al final, para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron, porque al final tanto tú como nosotros, nosotros teníamos nuestros jefes por encima, que entre ellos una de nuestros jefes eras tú y tú tienes a tus jefes por encima que al final, si te van cortando las alas, pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el consorcio".

Hace referencia a que a ellos a las seis y media "claro" que los mandaron a base. "Lo que pasa que no pudimos llegar, y nos pidieron ayuda y ya nos quedamos allí toda la noche, maldormimos, bueno, barbaridades, pero al final, bajo nuestra responsabilidad, y del coordinador del consorcio que había pues nos pusimos manos a la obra incluso al día siguiente a las 7:30 de la mañana aún nos fuimos a ayudar a más personas, y de allí nos fuimos a Algemesí, y ya a seguir la marcha del día siguiente".

"O sea que una barbaridad, pero es lo que hay, al final, lamentablemente las cabezas visibles de alto cargo que en este aso erais vosotros sois los que mas perjudicados vais a salir de todo esto. Que siempre lo he dicho, y siempre lo diré, que a mí nadie me va a decir lo que hiciste, por lo menos hasta donde yo estuve, todo lo demás se ha ido sabiendo. Si a ti te van cortando las alas pues no lo sé. mentir o no mentir, pues no lo sé. Porque al final todas las vías telefónicas, todos los WhatsApp, todo al final se desvaría mucho entonces no lo sé. Pero bueno, es lo que hay", dice.

En su declaración ante la jueza, este jefe de la unidad de Alzira de los bomberos forestales, con base en Carcaixent, aseveró, entre otras cosas, que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba "ya" desbordado a las 12.45 horas de esa jornada: "No podíamos medir la escala porque no se veía. Estaba ya desbordado".

El testigo aportó el informe de los movimientos y actuaciones del 29 de octubre que elaboró 15 días después de la riada. De acuerdo a esos datos, sobre las 11.30 horas, el Consorcio les activó para un achique de agua en Alzira pero a mitad camino les hicieron volver a base porque no hacía falta hacer el servicio. Un poco más tarde, a las 12.45 horas, se les volvió a movilizar para revisar el nivel de agua en el puente de Carlet. Aclaró en este punto que a ellos nunca les mandaron a vigilar caudales del Magro, sino el Riu Sec.

Tal y como comenta en los audios, ratificó en sede judicial que cuando Salomé Pradas acudió a Carlet fueron al puente del río Magro, que "estaba muy lleno, con mucho nivel". A la vuelta, en el coche, llamaron a la entonces consellera --dijo desconocer quién-- y comentaba que por Utiel se estaba complicando la cosa. "Desde el coche ella movilizó todo lo que había disponible para la zona de Utiel". Esto fue sobre las 15 horas. Después dijo que se iba al Cecopi, relató.