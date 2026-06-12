Jorge Gumbau conquista el Museo Etnológico con su 'Barreja' musical

Jorge Gumbau - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'cantaor' Jorge Gumbau ha protagonizado el segundo de los conciertos del ciclo 'Arrels, Acústics al MetCas'. El músico de Betxí (Castellón) ha presentado junto a su cuarteto los temas que forman parte de su nuevo disco 'Barreja', un recopilatorio de canciones creadas en los pueblos y que se han transmitido de generación en generación.

A través de jotas, fandangos, malagueñas o romances, el 'xiquet de Betxí' ha ofrecido un recital folklórico lleno de memoria, orgullo y sentimiento. El disco cuenta con la participación de figuras emblemáticas como Pep Gimeno 'Botifarra' y Noèlia Llorens 'Titana', además de los músicos Gerard Chiva y Hèctor Madueño, con quienes Jorge Gumbau forma el trío que lo acompaña habitualmente, ha indicado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado que "con tan solo 21 años, Jorge Gumbau se ha convertido en una de las voces más reconocibles del panorama folklórico valenciano". "No hay un ciclo más adecuado que Arrels para demostrar su talento y nuestra apuesta por nuestros músicos y la recuperación patrimonial", ha agregado.