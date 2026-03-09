Josu de Solaun y la OV, con Gergely Madaras, afrontan en el Palau el "exigente" Concierto n.º 2 de Bartók

Archivo - Josu de Solaun con la OV - EVA RIPOLL - Archivo

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de València (OV) interpretará el próximo jueves, 12 de marzo, a las 19.30 horas, en la Sala Iturbi del Palau de la Música, el Concierto para piano y orquesta n.º 2 de Béla Bartók con el pianista Josu de Solaun, bajo la dirección del maestro húngaro Gergely Madaras. El programa se completará con la Sinfonía n.º 8 de Antonín Dvorák.

El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha señalado que el Concierto n.º 2 de Bartók es "una obra de enorme energía rítmica y uno de los mayores desafíos para cualquier pianista".

Llimerá ha destacado asimismo que "Josu de Solaun es uno de nuestros artistas más reconocidos a nivel internacional y mantiene una estrecha vinculación con esta casa". En esta ocasión se enfrentará a una partitura de gran exigencia técnica y gran riqueza rítmica, llena de energía, virtuosismo y de continuo diálogo con la orquesta.

El director del auditorio municipal ha añadido que "el sorprendente y complejo lenguaje armónico de Bartók encontrará en la dirección del maestro húngaro Gergely Madaras a su mejor aliado".

Esta obra de Bartók fascina por su variedad y color, y fue estrenado en 1933 en Frankfurt. De Solaun ha remarcado que el segundo concierto de Bartók es una obra "de un virtuosismo casi desbordante, pero siempre he sentido que ese virtuosismo no es el fin, sino más bien la condición para que algo arda dentro de la música: algo telúrico y vibrante".

"Para mí es especialmente significativo tocar esta obra con la Orquesta de València. Es la orquesta de mi ciudad, y este concierto marca ya la décima vez que comparto escenario con ellos", asevera el pianista valenciano.

En la segunda parte del concierto, el público podrá escuchar la Sinfonía n.º 8 de Antonín Dvorák, una obra de gran plenitud melódica e inspiración lírica que refleja la estrecha vinculación del compositor con el paisaje y las sonoridades populares de su tierra.

INSTRUMENTACIÓN BRILLANTE

Estrenada en 1890, esta partitura fue ampliamente elogiada por su frescura bohemia, sus melodías de carácter pastoral, su estructura innovadora con múltiples temas y una instrumentación brillante.

Gegerly Madaras fue nombrado Director del Año 2025 en los Premios Bartók Radio. Ha sido director musical de la Orchestre Philharmonique Royal de Liège entre 2019 y 2025 y su exitosa gestión fue reconocida al ser nombrado Ciudadano Honorario de la ciudad. Recientemente ha dirigido a la Filarmónica de Oslo, Orquesta del Festival de Budapest, Filarmónica de Londres, Sinfónica de la BBC, Royal Philharmonic, BBC Philharmonic o Hallé Orchestra, entre muchas otras. Fue el primer alumno de Sir Charles Mackerras en la English National Opera.

En temporadas recientes ha dirigido producciones aclamadas por la crítica en la Dutch National Opera, el Grand Théâtre de Genève, La Monnaie y la Ópera Estatal de Hungría.

Por su parte, Josu De Solaun es el único español que ha ganado el Concurso Internacional de Piano José Iturbi de Valencia y el Concurso Internacional de Piano George Enescu de Bucarest, entre otros importantes galardones como dos Premios Internacionales de Música Clásica (ICMA en sus siglas en inglés), considerados los Grammy de la música clásica, el Young Concert Artists (YCA) de Nueva York y el Concurso de Piano de la Unión Europea.

Ha actuado como solista junto a Orquestra del Teatro Mariinski, l'Orquestra RTÉ de Dublín o la Orquesta de La Fenice de Venecia, entre muchas otras, colaborando con directores como Justus Frantz, JoAnn Falletta, Christian Badea, Enrique García Asensio, Jean-Claude Casadesus o Laurence Equilbey.