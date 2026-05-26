La jueza de la dana vuelve a citar como testigo a Mompó tras la declaración de la alcaldesa de Torrent

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados, a 24 de noviembre de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado citar de nuevo como testigo al presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, después de la comparecencia de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quien ayer aseguró en el juzgado que sobre las 18 horas del 29 de octubre llamó al dirigente 'popular' --que estaba en el Cecopi-- para advertirle de que el barranco (el de l'Horteta) estaba en una situación "extraordinaria".

Una hora más tarde, sobre las 19 horas, Folgado aseguró que llamó al exnúmero dos de Emergencias Emilio Argüeso --investigado en la causa-- para decirle que la zona estaba inundada y que creía que había una víctima.

A la vista de la declaración testifical, la jueza ha acordado, a través de una providencia, citar como testigo a Mompó, quien ya compareció durante unas siete horas ante la magistrada el 17 de julio del pasado año.

El presidente de la Diputació afirmó entonces que hasta las 19.00 horas no pudo tener información del barranco del Poyo; afirmó que sabía que en Utiel se estaban realizando rescates y que si no se habló en el Cecopi de la situación de l'Horta Sud hasta después de las 20.11 porque los técnicos "no nos dijeron nada".

Asimismo, negó que hablara con el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón sobre el mensaje Es-Alert ante de su envío, a las 20.11 horas, a los móviles de la ciudadanía.

La jueza, en la misma providencia también ha acordado, ante la conformidad manifestada por la alcaldesa de Torrent, pedir a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (DGTIC) y a su compañía telefónica que remita las llamadas relacionadas con la emergencia recibidas en su terminal telefónico corporativo del Ayuntamiento durante el 29O.

Por otro lado, y a la vista de la declaración testifical prestada por el exjefe de Informativos de À Punt el día de la dana, Iván Esteve, ha citado a dos periodistas de la cadena autonómica que fueron a Catarroja sobre las 18.44 horas del 29O e hicieron una pieza informativa con los brutos que grabaron en esa jornada y que se emitió ese mismo día.