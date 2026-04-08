El juzgado de la dana cita de nuevo al bombero que dijo a Pradas que había hecho "hasta donde le dejaron"

Archivo - Imagen de archivo de los juzgados de Catarroja (Valencia) - JORGE GIL/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Catarroja que instruye la gestión de la dana ha citado a declarar de nuevo para el 8 de mayo al jefe de la unidad de Alzira de los bomberos forestales que envió, antes de declarar como testigo ante la jueza, un mensaje a la exconsellera de Interior e investigada, Salomé Pradas, en el que le decía que estuviera "tranquila" y afirmaba que tanto ella como él habían hecho "hasta donde le dejaron" y que les habían "cortado las alas" durante la jornada del 29 de octubre de 2024.

"Para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron, porque al final tanto tú como nosotros, nosotros teníamos nuestros jefes por encima, que entre ellos una de nuestros jefes eras tú y tú tienes a tus jefes por encima que, al final, si te van cortando las alas, pues como a los bomberos forestales nos las cortaron desde el consorcio", trasladaba en un mensaje que aportó al juzgado y que hizo a varias acusaciones, entre ellas la Associació de Víctimes Mortals DANA 29-O y Acció Cultural del País Valencià (ACPV), pedir a la magistrada que le citara de nuevo.

Este profesional compareció el 30 de marzo como testigo ante la jueza y accedió a que se incorporara al procedimiento el contenido de una serie de mensajes a través de Whatsapp remitidos a la exconsellera antes de acudir a declarar.

En su declaración ante la jueza, este jefe de la unidad de Alzira de los bomberos forestales, con base en Carcaixent, aseveró, entre otras cosas, que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba "ya" desbordado a las 12.45 horas de esa jornada: "No podíamos medir la escala porque no se veía. Estaba ya desbordado".

El testigo aportó el informe de los movimientos y actuaciones del 29 de octubre que elaboró 15 días después de la riada. De acuerdo a esos datos, sobre las 11.30 horas, el Consorcio les activó para un achique de agua en Alzira pero a mitad camino les hicieron volver a base porque no hacía falta hacer el servicio. Un poco más tarde, a las 12.45 horas, se les volvió a movilizar para revisar el nivel de agua en el puente de Carlet. Aclaró en este punto que a ellos nunca les mandaron a vigilar caudales del Magro, sino el Riu Sec.

Tal y como comenta en los audios, ratificó en sede judicial que cuando Salomé Pradas acudió a Carlet fueron al puente del río Magro, que "estaba muy lleno, con mucho nivel". A la vuelta, en el coche, llamaron a la entonces consellera --dijo desconocer quién-- y comentaba que por Utiel se estaba complicando la cosa. "Desde el coche ella movilizó todo lo que había disponible para la zona de Utiel". Esto fue sobre las 15 horas. Después dijo que se iba al Cecopi, relató.

OCHO DECLARACIONES MÁS

Ante la petición de las acusaciones, el juzgado le ha vuelto a citar como testigo para el 8 de mayo, mes en el que ha acordado ocho comparecencias más: del Jefe de Zona de la zona centro y el responsable de la subzona Valencia centro, ambos para el día 12; al día siguiente a dos bomberos forestales; el día 15 al jefe de comarca y al agente con municipio asignado en Sot de Chera; para el 22 a la ex alcaldesa de Chiva en el momento de la dana, Amparo Fort, y el 25 a la directora del centro de día Lloc del Mayor de Picanya.