Llorca anuncia créditos de 100 millones para empresas y ayudas a autónomos ante el impacto de la guerra de Irán

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (c), durante una reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos, en el Palau de la Generalitat - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este lunes una nueva línea de créditos bonificados dotada con 100 millones de euros para empresas afectadas por las consecuencias económicas de la guerra de Irán, así como una línea de ayudas a autónomos de sectores como el transporte, la logística y la pesca con una cuantía que se fijará próximamente.

Así lo explicado en una comparecencia en el Palau de la Generalitat tras presidir la reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos, en la que han participado representantes de varias conselleries, de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), UGT PV y CCOO PV. Un encuentro en el que se ha abordar la estrategia conjunta para hacer frente a las consecuencias del conflicto sobre la economía valenciana.

Pérez Llorca ha destacado que la Generalitat pondrá más de 350 millones de euros a disposición de los sectores afectados y que estas medidas se suman a las rebajas fiscales ya aprobadas.

En concreto, ha explicado que el IVF pondrá a disposición del tejido empresarial "en los próximos días" una nueva línea de crédito dirigida a empresas que necesiten liquidez.

Además, la Generalitat pondrá en marcha una nueva línea de ayudas a autónomos especialmente a la crisis energética como transportistas ligeros, reparto y logística urbana, pesca artesanal y otras actividades con alta dependencia de vehículos.

Igualmente, a las empresas expuestas al impacto de la guerra se les aplicará una cuota cero en su participación en ferias y misiones internacionales.

El 'president' ha explicado que también se reorientarán las ayudas del programa Inpyme y se flexibilizarán las ayudas de la Generalitat a la internacionalización. Además, también se estudia aumentar el precio máximo de venta del módulo de VPP.

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