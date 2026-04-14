Llorca dice que si Arcadi España quiere "arreglar" la financiación autonómica, "debe plantear un nuevo modelo"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que si el ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, "de verdad" quiere arreglar el problema de la financiación autonómica, lo que tiene que hacer es "plantear un nuevo modelo".

Así lo ha manifestado el jefe del Consell, tras una visita al Hospital La Fe de València, a preguntas de los medios sobre unas declaraciones del titular de Hacienda a la Ser en las que ha aseguraba que "en privado" hay responsables de CCAA del PP que le dicen que quieren que se apruebe la propuesta de financiación realizada por el Ejecutivo central.

"No será la Comunitat Valenciana", ha rebatido Llorca, quien ha subrayado que él "acostumbra a ser muy sincero y muy transparente" porque cree lo que dice y cree lo que hace.

"El modelo de financiación que quiere aprobar el Gobierno de España, ni siquiera es un modelo como tal, sino unas diapositivas donde se nos dijo que se nos daría una cantidad de dinero sin especificar de dónde viene ni cómo viene. Por lo tanto, creo que este tipo de cosas requieren de mucho más rigor", ha argumentado.

El dirigente autonómico ha agregado que, además, "hay una cosa muy importante, que es que todas las comunidades autónomas salvo Cataluña, que es la que recibe los privilegios, estamos de acuerdo en que no es bueno para ninguna".

"Por lo tanto, Arcadi, que lo tengo por una persona con capacidad de diálogo, creo que lo primero que tiene es que presentar un nuevo modelo, porque él ya parte con una ventaja que no tenía la ministra Montero: que sabe que ninguna comunidad autónoma lo quiere. Por lo tanto, lo que tiene que hacer, si de verdad quiere arreglar el problema de la financiación, es plantear un nuevo modelo", ha insistido.

INFRAFINANCIACIÓN

Por otra parte, Llorca ha resaltado "que todo el mundo es consciente de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana". Y, en este punto, ha abogado por que "lo primero que hay que hacer, y eso sí que sería un gesto de voluntad claro y directo del Gobierno de España hacia la Comunitat Valenciana, es hacer el fondo de nivelación transitorio".

"Es decir, empezar a ingresar el dinero que nos corresponde a todos los valencianos y que no llega. Eso sí sería un gesto y eso sí que abriría muchísimas puertas", ha aseverado el 'president'.