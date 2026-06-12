Llorca y el ministro Arcadi España se reunirán el próximo lunes

Archivo - Imagen de archivo del ministro Arcadi España en su etapa como conseller de Hacienda - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se reunirá el próximo lunes con el ministro de Hacienda, Arcadi España, según ha anunciado la administración autonómica.

Este encuentro se producirá tras la petición de reunión que el jefe del Consell realizó al ministro tras su nombramiento el pasado marzo. Arcadi España, valenciano, fue conseller de Hacienda durante el anterior gobierno del Botànic.

Según la Generalitat, ambos abordarán en la reunión "distintos asuntos de urgencia y relevancia para la Comunitat Valenciana".