Una marea llena el centro de València en el décimo día de huelga: "Educación no ha medido bien nuestra fuerza"

Manifestación a su paso por la Plaza de la Virgen - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Una marea verde ha vuelto a llenar el centro de València este viernes en el décimo día de huelga en la enseñanza pública no universitaria en la Comunitat Valenciana --convocada por STEPV, UGT PV, CSIF y CCOO PV, con apoyo de ANPE-- con una manifestación que se ha dirigido desde la Conselleria de Hacienda hasta la Plaza de la Virgen, con la confluencia de ocho columnas de docentes y alumnado llegados desde distintos puntos y comarcas acompañadas de música y con los gritos de "consellera, dimisión", en alusión a la titular de Educación, Carmen Ortí, y también para reclamar la de José Antonio Rovira, responsable de Hacienda. "La Conselleria no ha medido bien nuestra fuerza", han advertido.

Los participantes han colapsado la calle Palau, sede de la Conselleria de Hacienda, se han concentrado principalmente en la Plaza Nápoles y Sicilia, que se ha llenado de humo verde, y han desembocado en la Plaza de la Virgen, que han abarrotado con gritos de "vergonya" y "guanyarem", humo verde y una sonora pitada contra la falta de respuesta de la Generalitat a sus reivindicaciones. Los manifestantes han llenado la Plaza de la Virgen durante dos horas, muchos de ellos guarecidos bajo paraguas ante el intenso calor, animados con una sonora batucada.

Durante la protesta, los convocantes han pedido a profesores, familias y alumnos "no desfallecer" y seguir aguantando hasta que la Generalitat acepte sus propuestas, además de celebrar su masiva respuesta cuando está a punto de acabar la segunda semana de huelga indefinida. Además, han llamado a que la manifestación convocada este sábado por la tarde en València vuelva a ser multitudinaria. "Endavant, no desfallecerem", han alentado.

En la marcha de este viernes se han visto carteles con lemas como 'Mis hijas merecen una educación pública y de calidad', 'Menos discursos y más recursos', 'Profesora lluitant per la dignitat', 'Perque la docència no ha de ser supervivència' o 'Aquest acord es un esmorzar sense cacaus ni tramussos: una estafa'. También se han visto proclamas contra el dinero destinado por el Consell a centros del Opus Dei, un muñeco de un cerdo maligno con un sombrero de la Generalitat y un fotos de la consellera boca abajo similando el retrato de Felipe V de Xàtiva.

Desde el sindicato STEPV, su portavoz, Marc Candela, ha señalado que están esperando a que la Conselleria de Educación les convoque "lo más pronto posible" a la negociación --tras el rechazo a la propuesta de la administración del pasado miércoles-- porque ha avisado: "Si quieren que acabemos con esta movilización, lo que tienen que hacer es convocarnos, reabrir el documento y aceptar todas las propuestas que estamos haciendo y que se han quedado fuera o a medias".

Candela ha subrayado que, lo que "desencallería" le negociación sería, de un lado, "más concreción" en las propuestas que hay sobre la mesa, algunas de ellas, como las ratios, "muy indefinidas". El representante del STEPV sostiene que el profesorado está "con muchas ganas de continuar" porque "saben que la presión es muy importante para conseguir mejores" y ve a Educación "acorralada". "En algún momento tendremos que sentarnos a negociar y saben que si no están en el terreno del profesorado y las familias y alumnado, no tienen fuerza", ha aseverado.

El representante de ANPE, Gaspar González, ha afirmado, en declaraciones a los medios, que cree que la Conselleria "no ha medido bien la fuerza" que tienen y ha reprochado al 'president', Juanfran Pérez Llorca, sus palabras de que "si él hubiera estado 18 años sin subirle el sueldo, igual pensaría lo contrario", en alusión a lo que trasladó el jefe del Consell este jueves a representantes de direcciones de centros y familias de que para solucionar este conflicto deben ceder las dos partes.

Por parte de CCOO PV, Xelo Valls ha recalcado que esperan que la Conselleria les convoque "y ahí estaremos para reconfigurar o rehacer una redacción que ya está entregada pero que parece que quieren otra". "Pues serán las mismas demandas expresadas de otra manera", ha advertido, y ha alabado el apoyo y el "aguante" de los docentes en una huelga que ya dura diez días. "No desfalleceremos mientras estén dándonos ese apoyo y energía", ha prometido.

La representante de UGT PV, Maite Tarazona, Maite Tarazona, ha lamentado que este viernes han recibido un correo para una mesa sectorial "de procedimientos ordinarios" y "normal y corriente". "No sabemos en qué mundo viven; qué están esperando o qué están pensando", ha dicho, y ha recalcado que están preparados para la negociación "pero de cosas reales".

"HARTOS DEL DESPRECIO"

El coordinador del Sindicat d'Estudiants del País Valencià, Mario Tercero, ha defendido que están "hartos" del "desprecio" de Educación: "La Conselleria dice que se preocupa por los estudiantes cuando vemos que es una absoluta mentira".

"Si hay unas víctimas del fracaso de este sistema educativo, de los recortes de esta Conselleria, somos precisamente los estudiantes. Estamos hartos de estudiar en barracones, de estudiar sin climatización, de pasar calor asfixiante, de frío en invierno, de que no cubran bajas", ha dicho, y ha añadido que se ha llegado "a un punto límite".

"Ella (la consellera) dice que se han cruzado líneas rojas, nosotros le decimos que ella las ha cruzado todas. Y por eso nos hemos sumado a la huelga indefinida y seguimos el ejemplo de nuestros profesores", ha manifestado.

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