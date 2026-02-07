Metrovalencia facilita la asistencia este domingo a Mestalla para el partido entre Valencia CF y Real Madrid

Metrovalencia - GVA

VALÈNCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia facilitará el domingo 8 de febrero la movilidad de sus usuarios para acudir al estadio de Mestalla y posterior regreso, con motivo del encuentro de Liga que disputan, a partir de las 21 horas, Valencia CF y Real Madrid CF.

Asimismo, la administración autonómica ha informado en un comunicado de que reforzará los servicios de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 con la incorporación de metros y tranvías adicionales tras la finalización del encuentro.

En la estación de Aragó, la más próxima al estadio, se ha previsto la circulación de trenes de Línea 5 en direción a Marítim a las 23.08 horas y Aeroport a las 23.20 horas, con paso por Àngel Guimerà a las 23.27 horas para enlazar con las Líneas 1 y 2. En la misma estación, pero en Línea 7, habrá un metro a las 23.13 horas, que pasará por Bailén a las 23.18 horas para trasbordar a Línea 10, en dirección a Torrent Avinguda.

En Facultats habrá un servicio a las 23.13 horas hacia Rafelbunyol, con paso por Benimaclet a las 23.15 horas para hacer trasbordo, y otro a las 23.14 horas hacia Aeroport, con posibilidad de enlazar con las Líneas 1 y 2 en Àngel Guimerà a las 23.20 horas.

Los mencionados transbordos en la estación de Àngel Guimerà posibilitarán los desplazamientos en la Línea 1 hasta Seminari a las 23.32 horas. En la misma estación pero en la Línea 2, habrá un tren en dirección a Paterna a las 23.34 horas y otro hacia Torrent Avinguda, también a las 23.34 horas.

Respecto al tranvía, desde la parada de Benimaclet hasta la de Doctor Lluch en la Línea 4, saldrá un convoy a las 23.28 horas, mientras que la Línea 6 se ha programado otra circulación adicional a las 23.23 horas dirección Beteró.

Por su parte, la Línea 10 se ha sumado a los servicios especiales por el fútbol y un tranvía saldrá de la estación de Alacant en dirección a Natzaret a las 23.30 horas.

Asimismo, Metrovalencia aconseja a los usuarios que se informen de horarios y frecuencias de este servicio en su página web.