Un millón de personas eligen À Punt para seguir la programación especial por el día de la 'Cremà'

Cremà de la falla del Ayuntamiento, a 19 de marzo de 2026, en Valencia (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un millón de personas eligieron este jueves À Punt para seguir la programación especial por el día de la 'Cremà' que puso fin a las Fallas 2026.

La cadena autonómica se ha convertido "más que nunca" en "la televisión de las fiestas en honor a San José" y marca un récord de audiencia en una 'Cremà' con un 17'7% de share entre las 22.19 horas y las 23.53 horas, según ha indicado la cadena en un comunicado.

Esta cifra permitió a À Punt liderar el prime time en la Comunidad Valenciana por delante de todas las cadenas. Casi 400.000 personas conectaron en directo con el espectacular castillo de fuegos artificiales desde la Plaza del Ayuntamiento y la 'cremà' de la falla del consistorio de València.

Por su parte, el programa de la 'Cremà' de las fallas Infantiles (19.57h - 22.18h) y del resto de pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana, Benicarló, Gandia, Alzira, Burriana, Dénia y Utiel tuvo un 11,6% de audiencia media y el mismo número de espectadores únicos, 400.000.

Respecto a la audiencia media del día de San José, À Punt ha marcado un 9,1% de share e iguala prácticamente su récord histórico en este día, puesto que en 2025 fue del 9,2%.

De este modo, este jueves la radiotelevisión valenciana consiguió superar a Tele 5 (8,5%), La Sexta (6,7%) y Cuatro (4,9%) y se quedó solo por detrás de La1 y Antena 3. Este registro de un 9'1% lo sitúa en la sexta posición histórica desde que À Punt arrancó las emisiones en 2018, solo por detrás de los días de la dana y del 19 de marzo de 2025.

LA EMISIÓN MÁS VISTA DE 2026

El apoyo de la audiencia estuvo a lo largo de toda la jornada del 19 de marzo, puesto que la 'mascletà' fue seguida por 268.000 personas con un 25'9% de share mientras que el programa Connexió Comunitat Valenciana (entre las 10h y las 12h) batió su récord y obtuvo un 8,9% de audiencia media con 144.000 espectadores únicos.

Por su parte, el programa previo a la 'mascletà' registró 111.000 espectadores y un 8'6% de share. Los Informativos de la cadena, realizados desde la terraza de la Catedral de València con vistas en la Plaza de la Virgen María obtuvieron un 13'3% (NTC Migdia) con 213.000 espectadores y un 8'2% (NTC Nit) con 90.000 espectadores únicos, mientras que Les Noticies del Matí registraron una de sus mejores marcas, 4,6 de share y 74.000 espectadores.

Asimismo, un total de 161.000 espectadores (3'9% de share) vieron el último cartel de la Feria de Fallas desde la Plaza de toros de València con los maestros Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Juan Ortega, que lidiaron seis toros de la ganadería de Núñez del Cuvillo.

Como balance de las Fallas, la emisión más vista de 2026 ha sido la 'mascletà' del martes 18 de marzo con un 29'1% de share y 245.000 espectadores únicos.

Este año 1.616.000 valencianos, el 30'5% de la población de la Comunitat Valenciana, ha visto al menos un minuto de las diferentes retransmisiones de Fallas en À Punt mientras que desde el 1 de marzo al 19 de marzo han contactado con la radiotelevisión pública valenciana 2.281.000 personas, es decir, el 43,0% de la población de la Comunitat.

Por otro lado, la cadena también ha estado presente en La Magdalena, la fiesta grande de Castellón. Un total de 238.000 espectadores han pasado por las retransmisiones de estas celebraciones y lo más visto fue el pregón del día 7 de marzo, que registró 69.000 espectadores únicos.