Morant exige una Comisión de Investigación en la Diputació de València sobre la plaza adjudicada a la pareja de Llorca

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación. - Eduardo Manzana - Europa Press

ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha exigido la creación de una Comisión de Investigación en la Diputación de València sobre la plaza adjudicada a la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación este viernes antes de presidir la comisión ejecutiva nacional (CEN) de los socialistas valencianos que se ha celebrado en la ciudad de Alicante.

Esta semana, 'elDiario.es' informó de que la Diputació ha fichado a la pareja del 'president', hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), para ocupar un puesto con mayor retribución. Por su parte, el propio Pérez Llorca recalcó que se trata de un cambio realizado tras una comisión de servicios y calificó las críticas de la oposición de "cacería".

Sin embargo, para la líder de los socialistas valencianos Pérez Llorca "está utilizando los puestos públicos en las administraciones para su propio beneficio". Y censura que "la urgencia de que su pareja pueda conciliar se traduce en un sueldazo que dobla el que tenía como funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat".

"Eso no es motivo de extrema urgencia para ninguna administración, estamos ante una modificación de la norma para proveer de un puesto de alta dirección a una persona que no formaba parte de la Diputació de València. De nuevo, las administraciones públicas al servicio del Partido Popular", ha lamentado.

Por otro lado, la secretaria general del PSPV-PSOE ha apuntado que el jefe del Consell "ya no tiene que seguir pidiendo" al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, un congreso, "lo que tiene que asumir es que esta etapa ha terminado y cuanto antes convocar elecciones" y ha subrayado que "el cambio de la Comunitat Valenciana comienza en Alicante".

Con ello, ha denunciado que "los valencianos y valencianas estamos sufriendo un Consell ausente que, mientras el Gobierno de España aprobando decretos y ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra, no toma medidas".