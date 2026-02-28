Morant exige a Feijóo y a Llorca "echar" a Mazón y pide convocar elecciones en la Comunitat Valenciana

Archivo - La líder del PSPV, Diana Morant, en imagen de archivo. - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al jefe del Consell y también presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que "echen" al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, quien también es diputado en Les Corts Valencianes, al tiempo que ha pedido la convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha manifestado Diana Morant, en Elche (Alicante), durante su intervención en el acto 'Ací Estem per l'educació, la universitat i la ciencia'.

"Esta semana, la jueza de la dana ha solicitado la imputación de Mazón porque le considera con responsabilidades penales, porque en aquel día 230 personas se estaban ahogando mientras él pasaba cinco horas, presumiblemente, en El Ventorro", ha comentado Morant.

En concreto, la magistrada que investiga la gestión de la dana acordó elevar este martes a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra Mazón para pedir su investigación en la causa por una "inactividad negligente" el 29 de octubre de 2024 en unas riadas que causaron 230 víctimas mortales y otra posible más que está en estudio.

En palabras de Morant, ayer la que era la jefa de comunicación de Mazón --Maite Gómez-- admitió en el juzgado que todas las versiones que dio la institución de la Generalitat Valenciana sobre dónde estaba Mazón eran mentira". "La institución de la Generalitat Valenciana nos mintió", ha lamentado. Maite Gómez este viernes indicó a la jueza de la dana de que informaron la tarde de la riada de los pasos que había estado dando el 'expresident' "por lógica" y no por lo que sabían.

La también ministra de Ciencia ha recalcado que "aún no sabemos dónde estaba --Carlos Mazón-- pero lo que sí que sabemos es que no estaba". "Estuvo más horas en El Ventorro que en el Cecopi porque a la una de la madrugada se fue a dormir; a las doce y media nos contó que ya había muertos y que la noche iba a ser larga, pero, desde luego, la noche iba a ser larga para otros porque él se iba a dormir", ha relatado.

Por ello, ha dicho, "Mazón no puede aguantar ni un minuto más aforado como diputado ni con paga extra del Partido Popular en Les Corts". En este punto, ha vuelto a exigir a Feijóo y a Llorca que "echen" a Carlos Mazón y, "desde luego, si lo tienen a bien, que convoquen elecciones". "Aquí, en la Comunitat Valenciana saben que han perdido la mayoría social", ha apostillado.