Morant garantiza que el PSPV seguirá recabando información sobre "privatización" de la sanidad pública en la Comunitat

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (c), participa en la conmemoración de la celebración del 25 de abril a la puerta de Les Corts Valencianes, a 23 de abril de 2026, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha garantizado que su formación seguirá recabando información sobre la "privatización" de la sanidad pública en la Comunitat Valenciana y ha especificado que los socialistas valencianos quieren saber "cuánto dinero y en qué conceptos está transfiriendo la Conselleria de Sanidad a la sanidad privada", unos datos "necesarios para evaluar si está habiendo un trato privilegiado".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves a las puertas de Les Corts, donde el partido ha organizado un acto para conmemorar el 25 d'Abril, después de que la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya archivado una denuncia del PSPV contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por presunto trato de favor a Ribera Salud en, entre otras cuestiones, la aprobación de la prórroga de cinco años para la gestión del hospital del Vinalopó.

Morant ha aclarado que, con el archivo de la querella, "la Fiscalía no considera que no tiene indicios suficientes como para abrir una causa" y ha apuntado que el PSPV está denunciado que desde el departamento que dirige Marciano Gómez "no nos dan información" al respecto, para lo que han acudido al TSJ "a reclamar por derechos fundamentales".

"Eso es un incumplimiento flagrante de los derechos fundamentales que tiene la ciudadanía a través de sus responsables políticos a conocer la información", ha sostenido la secretaria general del PSPV, que ha precisado que su formación quiere saber "cuánto dinero y en qué conceptos está transfiriendo la Conselleria de Sanidad a la privada": "Esos datos son necesarios para evaluar si está habiendo un trato privilegiado a la sanidad privada desde la Conselleria del Partido Popular y del señor Marciano Gómez".

Ante esta situación, y tras el archivo de la denuncia, Morant ha prometido que desde el PSPV "seguiremos recabando información y denunciando, por una parte, que se obstaculice el trabajo de la oposición, que somos nosotros, y por otra parte, esa privatización que se está produciendo de la sanidad en nuestra Comunitat". "Una privatización que hace que ya haya tantas pruebas médicas externalizadas en La Fe como pruebas realiza el propio hospital", ha advertido.

POSIBLE MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

La ministra de Ciencia ha denunciado que en la región "tenemos a los profesionales sanitarios en términos de horas de trabajo sobreexplotados y, en muchas ocasiones, equipos de los hospitales públicos parados". "Sin embargo, estamos haciendo derivaciones a los hospitales privados. Y eso, a nuestro entender, puede incurrir en una malversación de fondos públicos porque en realidad lo que están haciendo es facilitar el negocio a la privada con dinero de todos y de todas los valencianos", ha argumentado.

"Así que vamos a seguir persiguiendo esta actitud y, desde luego, recabaremos la información e iremos hasta donde haga falta para recabarla y poder aportarla", ha zanjado Diana Morant.