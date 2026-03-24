Morant llama "personaje" a Azcón por sus comentarios sobre el físico de Alegría y Montero: "Denotan el machismo del PP"

Archivo - María Jesús Montero; Pilar Alegría, y Diana Morant, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha tildado de "personaje" al presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por los comentarios que este ha realizado sobre el físico de la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estas palabras, ha remarcado la también secretaria general del PSPV, "denotan el machismo que hay todavía en el Partido Popular".

Así lo ha manifestado Morant al ser preguntada por las palabras de Azcón, quien ha dicho que Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero, a quien se le va a poner "mucha peor cara" tras las elecciones en Andalucía, convocadas para el 17 de mayo y a las que concurrirá como candidata socialista a la Presidencia de esa comunidad autónoma.

Para Morant, estas palabras "retratan al personaje". "Lo voy a llamar así", ha recalcado la ministra en referencia a Azcón. "Lo vimos en una campaña muy sucia, los ataques a Alegría fueron de carácter personal", ha señalado la dirigente socialista para apuntar que "es la tónica que está normalizando y que está practicando el Partido Popular lamentablemente en nuestro país".

"Hemos tenido que soportar ver a las ministras retratadas a través de muñecos hinchables en la sede de Ferraz. Hemos tenido que soportar muchos juicios de valor, burlas, precisamente por ser mujeres, pero ya directamente que el que quiere ser presidente de una comunidad autónoma esté comparando candidatas no por su valor, no por las ideas que podemos aportar, no por la alternativa que presentamos, sino por nuestro aspecto físico o por si somos o no atractivas denota el machismo que hay todavía en un partido como el Partido Popular", ha relatado.

En este punto, la dirigente socialista ha considerado que el PP "no merece gobernar las instituciones" porque, a su juicio, "cuando el machismo gobierna las instituciones, como ocurre aquí en la Comunitat Valenciana, todos retrocedemos". Morant ha recordado que 2026 está siendo un año "muy negro" porque ya han sido asesinadas 14 mujeres.

"Precisamente, la última víctima fue en Torrevieja (Alicante), y el alcalde de Torrevieja se refirió a esto como violencia dentro de la familia. No, se llama violencia vicaria, es una forma también de ejercer la violencia contra las mujeres, la violencia machista y de género, y no nos podemos permitir gobernantes negacionistas que nieguen la violencia de género, que nieguen la igualdad, que básicamente traten a las mujeres como cuerpos sobre los que pueden opinar, porque todo eso acaba repercutiendo en una sociedad machista que acabamos pagando todos y todas", ha afeado.

MONTERO

Diana Morant, al ser preguntada por una posible remodelación del Gobierno por la salida de María Jesús Montero para centrarse en la campaña a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha agradecido y reconocido a "la figura" de su compañera porque "es una política de raza, que no se va con pena, sino con un currículum dentro del Gobierno de España extraordinario".

Montero, ha subrayado Morant, ha hecho frente a la pandemia por el covid-19, a la crisis provocada por la guerra en Ucrania, por la dana del 29 de octubre de 2024 y ahora también por el impacto de la guerra en Oriente Medio. "Ha sido capaz como ministra de Hacienda de poner tanto dinero encima de la mesa como necesitaran los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso no ha habido ministro de Hacienda en nuestro país anteriormente que lo hubiera hecho", ha subrayado.

Por ello, ha señalado que le gustaría que Montero fuera recordada "siempre así". Y ha apuntado: "No la despedimos, simplemente le deseamos mucha suerte en una empresa que quiere también afrontar, que es la de recuperar para los andaluces un gobierno progresista encabezado por ella misma. Y yo le deseo muchísima suerte. Desde luego no tengo nada más que buenas palabras para María Jesús Montero", ha finalizado.