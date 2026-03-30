1074254.1.260.149.20260330205800 Muere un camionero al salir de la vía y volcar en la V-31 en Silla - CPBV

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha fallecido este lunes por la tarde al salir de la carretera, en la V-31 a la altura de Silla (Valencia), volcar y quedar atrapado debajo del vehículo.

El aviso del accidente se ha recibido a las 16.15 horas y hasta el lugar se han desplazado dotaciones de bomberos de los parques de Silla y Catarroja, junto al sargento de Torrent, informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El camionero ha sido excarcelado por los bomberos, pero finalmente se ha tratado de una víctima mortal. Los efectivos se han retirado a las 18.44 horas.