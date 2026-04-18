Muere la elefanta Miri, de Bioparc Valencia, tras un accidente fortuito con otro y herirse la arteria braquial

La elefanta Miri en Bioparc Valencia - BIOPARC

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La elefanta Miri, de Bioparc Valencia, ha fallecido tras haber sufrido un accidente mientras el grupo de paquidermos realizaba sus interacciones y actividades habituales. Durante el suceso, el elefante macho le provocó una herida en la arteria braquial con uno de sus colmillos, lo que ocasionó su muerte.

En un "parque de vida" como es Bioparc Valencia es necesario afrontar también los "momentos más difíciles, realmente devastadores", han lamentado desde la organización en un comunicado.

En el incidente, se produjo una "hemorragia fatal" y, pese a la intervención del equipo, no ha sido posible salvar a la elefanta. "Todo el personal de Bioparc se encuentra muy afectado, especialmente las personas que, día a día, les ofrecen todas las atenciones", han apuntado.

El trabajo con animales implica una "grandísima responsabilidad y grandes dosis de empatía". Una labor que va "más allá del cuidado" y que se lleva a cabo con "cariño y vocación". "Sólo esa profesionalidad permite afrontar la situación, seguir adelante y volcarse ahora con el resto del grupo para asegurar el bienestar de las dos crías con sus madres, las dos hembras adultas y el macho", han señalado.

EL 96% DE ELEFANTES SE HA EXTINGUIDO EN UN SIGLO

El compromiso de Bioparc con la protección de la biodiversidad tiene en los elefantes uno de sus "puntos de referencia", ya que el 96 por ciento de la población mundial de elefantes se ha extinguido en un siglo.

Esta coyuntura ha promovido una nueva estrategia global denominada 'One Plan Approach' (enfoque de plan único) que valora de forma integral las poblaciones de animales, tanto las que viven en su hábitat como las que permanecen bajo cuidado humano.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) respalda este planteamiento, ya que considera "indispensable" abordar la preservación en un doble ámbito, dentro de su área de distribución y fuera de la misma, lo que es "fundamental" para la contribución de centros como los Bioparc en el mantenimiento coordinado de cría controlada científicamente.

De la mano de la Fundación Bioparc, el parque valenciano tiene un "papel destacado" en el Programa europeo de preservación del elefante africano de sabana (Loxodonta africana). El objetivo es evitar su desaparición y afianzar una población de reserva bajo cuidado humano con un grupo suficiente de individuos, sanos y con la conveniente diversidad genética para asegurar su viabilidad a largo plazo, que puede ser "vital" en el futuro.

El nacimiento dentro de este programa de dos crías, Makena y Malik de tres y dos años respectivamente, significa la "esperanza" para su especie. "Este terrible suceso no disminuye nuestro empeño y entusiasmo en el compromiso por salvar de la extinción a los elefantes, el animal terrestre más grande que existe, y estas dos preciosas y joviales crías son, ahora más que nunca, el mejor acicate para continuar", han concluido.