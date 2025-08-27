Muere un hombre en un tiroteo en un barrio de Alaquàs

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en la noche de este miércoles en un tiroteo que ha tenido lugar en un barrio de la localidad valenciana de Alaquàs, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos se han registrado poco antes de las 21.00 horas de este miércoles en el barrio de los Faroles del municipio. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.

Según avanza Las Provincias, la Policía busca al presunto autor del crimen, que habría huido en un vehículo de color rojo tras matar a la víctima, un hombre de unos 40 años y que murió en el lugar del tiroteo tras recibir dos disparos.