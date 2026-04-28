Multan a la dueña de dos perros que intentaron atacar a una persona en Elda cuando iban sueltos

Agente de la Policía Local de Elda (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ELDA

ALICANTE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Elda (Alicante) ha sancionado a la dueña de dos perros de gran tamaño, de raza mastín, que al parecer intentaron atacar a una persona, después de que su propietaria presuntamente "los dejara sueltos y sin ningún tipo de vigilancia".

Los hechos ocurrieron este lunes por la mañana en la partida Cuesta de la Bodega. Los agentes acudieron al lugar tras recibir una llamada de alguien que dijo haber sufrido un ataque por parte de los canes, detalla el Ayuntamiento de Elda en un comunicado.

Los perros, junto a un ejemplar de galgo, fueron localizados por los policías en las inmediaciones de unos contenedores situados cerca de la vivienda de la dueña de los animales. Los policías, que observaron cómo los ejemplares accedían a una parcela en la que reside la propietaria, intentaron contactar con ella sin éxito.

No obstante, procedieron a levantar denuncia, ya que, por los informes recavados, "se trata de una conducta repetida", tal y como reflejan los partes de incidencias registrados por la Policía Local, según el consistorio.

El Ayuntamiento de Elda ha recordado que "este tipo de conductas están contempladas como infracción" en la ordenanza municipal de convivencia y civismo, con sanciones económicas que oscilan entre los 100 y los 3.000 euros, en el caso de infracción leve; de 300 a 2.404 euros, en el caso de las graves, y de 2.404 a 15.025 euros, en el caso de las muy graves.