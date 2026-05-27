El "mundial de promesas del violín" vuelve a Cullera en septiembre con aspirantes de 23 países - AJUNTAMENT CULLERA

VALÈNCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El VIII Concurso Internacional de Violín CullerArts de Cullera (Valencia), que se celebrará del 7 al 12 de septiembre, es la edición que más inscripciones ha recibido. Hasta 50 promesas del violín procedentes de 23 países aspiran a pasar a las semifinales de este prestigioso concurso que tendrá la presencia de concursantes de Europa, Asia, América y Oceanía.

Se trata de jóvenes violinistas de España, Alemania, Rumanía, Eslovenia, Bielorrusia, Rusia, Francia, Ucrania, Polonia, Armenia, Portugal, Italia, Noruega, Turquía, Corea, China, Japón, Taiwán, Singapur, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y Australia. Esta dimensión internacional convertirá Cullera en el escenario de "un auténtico mundial de las promesas del violín".

"CullerArts se ha consolidado como una cita imprescindible para el currículum de cualquier joven violinista y es una puerta abierta para el futuro profesional de las nuevas generaciones de violinistas. Para muchos de estos jóvenes talentos, participar en CullerArts es una oportunidad para compartir escenario con músicos de todo el mundo, ponerse a prueba y continuar desarrollando su proyección internacional", destaca el alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Los 50 inscritos de esta edición son Jou-I Chen (Taiwán), Gustavo Gil (Venezuela), Elena Meyer (Alemania), Robert Sultan (Rumanía), Erola Masqué (España), Peiyuan Chen (China), Anxo Gómez (España), Issey Martinez (España), Sara Isabelle Ispas (Australia), Rui Chengzhang (China), Sophia Logar (Eslovenia), Sakura Nakagawa (Japón), Volha Sidaruk (Bielorrusia), Madeline Goh (Singapur), Yuan Rui (China), Yannis Aurenty (Francia), Sofia Wadzicka (Polonia), Shengbo Tu (China), Misaki Tanaka (Japón), Guillem Baviera (España), Langyu Qin (Alemania), Xiaozhuo Wang (China), Weijia Nie (China), Niko Zakradze (Rusia), Yaroslava Stepanenko (Ucrania), Pei-Wu Chen (Taiwán), Yo Saotome (Japón), Elen Araqelyan (Armenia), Javier Torres (Puerto Rico), Lara Akatay (Estados Unidos - Turquía), Amelia Mendes (Portugal), Yun-Ju Lee (Taiwán), Alexánder Erokhin (España), Barbara Martinez (España), Valerio Scarano (Italia), Rudloff Moritz (Alemania), Sara Dragan (Polonia), Wei-Chun (Taiwán), Javier Burgos (España), Minjung Park (Corea), Alfred Artemyev (Ucrania), Cesar García (España), Dandan Wang (China), Chi-Chen Li (Taiwán), Erik Maier (Alemania), Marta Gallego (España), Ina Han Brekke (Noruega), Karouko Yoshida (Japón), Cecilia Novella (España) y Sergio García (España).

Todos son violinistas de entre 17 y 27 años. El jurado del concurso valorará de forma online una interpretación facilitada por los participantes hasta quedarse con los ocho semifinalistas que se enfrentarán del 7 al 12 de septiembre en el Auditorio Municipal de Cullera.

En este concurso, el tribunal premia la técnica, precisión, claridad y control en la interpretación; la musicalidad, la expresión y la profundidad interpretativa, la adaptación al repertorio, así como la originalidad y el virtuosismo.

En la octava edición, el Ayuntamiento de Cullera ha aumentado el primer premio hasta 6.000 euros. El resto se mantienen como el año pasado: 4.000 euros para el segundo premio, 3.000 para el tercer premio y un premio especial concedido por el público con una dotación económica de 1.500 euros. También se entregan cinco bolsas de estudio de 600 euros para cada semifinalista que no acceda a la gran final.