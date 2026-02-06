La ocupación turística de la provincia de Alicante logra su "mejor" enero con un 59,6%, un punto más

Archivo - Vista de la zona del puerto de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Alicante ha registrado una ocupación turística del 59,6 por ciento en el "mejor" enero de la serie histórica, con un punto porcentual más que hace un año, que era el máximo obtenido hasta el momento, según datos de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos (APHA).

La entidad ha subrayado, en un comunicado, que "las desfavorables condiciones meteorológicas que han acompañado las primeras semanas del año parecen haber sido compensadas para los asociados por el esfuerzo promocional llevado a cabo" y "que ha favorecido este incremento de clientes en el dato interanual".

"Con estos datos se confirma una vez más la tendencia de avance de las tasas de ocupación en los periodos menos atractivos de la temporada y la consiguiente reducción de la estacionalidad", han valorado desde APHA.

En concreto, la ciudad de Alicante ha registrado una tasa del 60,4%, mientras que Playa de San Juan ha llegado a un 75,5%. Asimismo, han estado por encima de la media provincial Santa Pola (83%), Ibi (80%) o Algorfa (61%). Más reducidas han sido las tasas de Sant Joan d'Alacant (58%), Orihuela (49,3%), Xàbia (46%) o Sant Vicent del Raspeig (35%).

En cuanto a la procedencia de la clientela, la mayor parte se corresponde con turistas internacionales (69%), frente a una demanda nacional del 31%. De entre los llegados del extranjero, destacan los visitantes de Reino Unido (20,4%), Alemania (7,1%), Polonia (6%), Países Bajos (5,7%), Suecia (5,2%), Dinamarca (4,8%), Argelia (4,6%), Francia (4,5%) o Irlanda (4,1%).

Por su parte, los españoles más numerosos han sido los de la Comunitat Valenciana (28%), Comunidad de Madrid (23,3%), Cataluña (10,7%), Andalucía (7,8%), Castilla-La Mancha (6,5%), Región de Murcia (4,7%), Castilla y León (4,2%) o País Vasco (2,4%).

Para febrero, el predictivo que se elabora con la colaboración de la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante estima una ocupación del 72,4%, algo por debajo del registro de 2025, han concretado desde APHA.