El patronato Costa Blanca promociona las Hogueras y fiestas de la provincia de Alicante en Toledo

El patronato Costa Blanca promociona las Hogueras y fiestas de la provincia en Toledo - DIPUTACIÓN ALICANTE

ALICANTE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Costa Blanca ha viajado este fin de semana hasta la ciudad de Toledo para difundir "la belleza y esplendor de las fiestas populares de la provincia", especialmente de las Hogueras de Sant Joan d'Alacant.

En este sentido, el organismo autónomo de la Diputación de Alicante ha habilitado estos días un punto de información turística en el centro de Toledo, en el Parque de Recaredo, desde el que se ha repartido material promocional y se han proyectado vídeos de municipios.

También se ha llevado a cabo el desfile de cerca de un centenar de candidatas al título de 'bellesa del foc 2026' por las principales calles de la ciudad, el disparo de una mascletà y la elaboración y degustación de un arroz "gigante", según ha informado la institución provincial en un comunicado.

Además, se ha realizado la cremà de una hoguera, obra del artista José Manuel García 'Pachi', y el disparo de un castillo de fuegos artificiales. Estos eventos han congregado a "más de 5.000 personas", de acuerdo con la Diputación.

El director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha señalado que acercar "la riqueza y singularidad" de las fiestas populares de Alicante a los ciudadanos de Toledo para que las sientan y conozcan en primera persona es "una de las mejores acciones de 'street marketing' que se pueden hacer".

En 2025, según datos vía conexión móvil, 754.000 turistas procedentes de Castilla-La Mancha visitaron la provincia de Alicante. Con una estancia media de 4,4 días, sumaron un total de 3,2 millones de pernoctaciones.

Asimismo, de los visitantes, 144.000 eran de la provincia de Toledo, quienes registraron una estancia media algo mayor, de 5,5 días, así como 791.000 pernoctaciones.